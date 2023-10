Kroes ziet situatie Ajax met ‘lede ogen aan’: ‘Als ik morgen mag beginnen...’

Alex Kroes ziet de situatie van Ajax met ‘lede ogen aan’. De Amsterdammers kennen een dramatische seizoenstart en het ontbreekt de club aan een vaste algemeen directeur. Kroes moet tot 15 maart 2024 wachten tot hij aan de slag mag bij Ajax. Het voormalig directielid van AZ wil dolgraag beginnen in Amsterdam, maar mag dat nog niet vanwege een concurrentiebeding.

Tegenover de NOS laat Kroes weten dat de huidige situatie waar Ajax in verkeert hem pijn doet. “Als ik morgen mag beginnen, dan heel graag. Je kan begrijpen dat ik ook met lede ogen toekijk wat er momenteel gebeurt. Maar ik denk nog steeds dat het heel lastig is om eerder te beginnen, maar ik sta er zeker wel voor open en dat weten de mensen binnen Ajax ook.”

Door het concurrentiebeding mocht hij eigenlijk pas na een jaar beginnen in Amsterdam, maar hij kwam uiteindelijk met AZ overeen dat hij op 15 maart mag starten. "Daarin hebben AZ en ik elkaar gevonden op een prima manier en ik ben dankbaar dat AZ mij die reductie heeft gegeven", aldus Kroes. Toch wil de toekomstig algemeen directeur van Ajax het liefst zo snel mogelijk beginnen.

AZ-directeur Robert Eenhoorn heeft aangegeven dat er een mogelijkheid is dat Kroes eerder aan de slag kan in Amsterdam. De precieze details houdt Eenhoorn echter voor zich. De bal ligt daarvoor bij Ajax, al ziet Kroes dit niet als reële optie. "De kier die Robert heeft aangegeven is er al een maand of anderhalf. Alleen ligt dat toch nog wat lastiger dan de meeste mensen denken, of weten.”

Eenhoor ging zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie in op de situatie omtrent Kroes. "Alex is bij mij geweest om te vertellen dat hij naar Ajax ging", vertelde de algemeen directeur van AZ. "Uiteindelijk is er contact geweest tussen de voorzitter van onze RvC en die van Ajax. Die hebben de dag daarna met elkaar gezeten en toen hebben wij aangegeven dat het voor ons niet om geld ging maar om iets anders", lichtte Eenhoorn toe. "Dat vond hij (de oud-voorzitter van de RvC van Ajax, Pier Eringa, red.) een hele goede richting en toen heeft hij gevraagd of wij dat op papier wilden zetten. Wij hebben dat netjes gedaan, maar hebben daar tot de dag van vandaag geen reactie op ontvangen."

"En dan kom je in een traject waar je met Alex Kroes gaat zitten, wat men liever had", duidde Eenhoorn. "Toen zijn we uitgekomen op een concurrentiebeding van 12 maanden en daar hebben we 6,5 maand van gemaakt, met 50.000 euro voor een goed doel." Vervolgens stelde Hans Kraay junior de vraag of het gerucht klopt dat Kroes morgen nog mag beginnen bij Ajax als de Amsterdammers de komende jaren van spelers en personeel van AZ afblijft. "Ook dat is onzin, ik heb al veel onzin gelezen", was Eenhoorn duidelijk. "Het gaat gewoon om: hoe ga je met elkaar om."

"Maar je hebt toch wel ergens de ziekte over in, hoe dat gegaan is met Kroes”, stelde Kraay junior. “Nou ja, je hebt bepaalde verwachtingen met elkaar, wij waren ook verrast. Dat heeft te maken met hoe je de wedstrijd begint”, vertelde Eenhoorn, die benadrukte dat AZ wel een goede verstandhouding heeft met Ajax. “Is het uitgesloten dat hij ook maar een dag eerder start dan 15 maart?”, vroeg Kraay junior vervolgens. “Dan moet Ajax aan tafel komen", counterde Eenhoorn. “Laat Ajax zichzelf gewoon melden als ze dat belangrijk vinden.”