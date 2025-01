Kroes bevestigt naam van potentiële aanwinst Ajax: 'Hij kan op twee posities spelen'

Ajax is nadrukkelijk bezig met de komst van Raúl Moro, zo bevestigt Alex Kroes maandag in Rondo op Ziggo Sport. De technisch directeur legt in detail uit wat de plannen van de Amsterdammers zijn met de 22-jarige linksbuiten van Real Valladolid.

Kroes krijgt aan tafel de vraag of er eerst spelers moeten vertrekken voordat Moro kan aangetrokken worden. "Het is afhankelijk van alle financiën die ermee gemoeid zijn", reageert de directeur cryptisch. In de media was de afgelopen dagen al te lezen dat Ajax een bod van zeven miljoen euro zou hebben uitgebracht op Moro, een aanbieding die van tafel zou zijn geveegd.

Wesley Sneijder, die aan tafel zit bij Rondo, vreest dat de komst van Moro ten koste zou gaan van Mika Godts, die op dezelfde positie speelt. "Godts is de beste speler van Ajax", aldus Sneijder.

Kroes pareert de kritiek van Sneijder. "Het gaat niet ten koste van Mika Godts, dat is een geweldige speler. En Moro is daarvan op de hoogte, zeker."

Volgens Kroes is het logisch dat Ajax een extra vleugelaanvaller wil aantrekken. "Je hebt toch gewoon minimaal drie flankspelers nodig die iets kunnen toevoegen aan het spel van Ajax?" Momenteel beschikt Farioli alleen over Godts en Bertrand Traoré.

Kroes stelt dat Moro in het profiel past dat Ajax zoekt. "Je hebt andere types nodig. Een vleugelspits die diepte maakt, en een die iets meer in de bal speelt en een actie maakt. Deze jongen kan toevallig én én. Hij kan ook nog links- en rechtsbuiten spelen. Hij kan alle twee."