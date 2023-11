Kritiek op miljoenenaankoop Feyenoord: ‘Daar wordt het niet beter van’

Donderdag, 16 november 2023 om 09:55 • Wessel Antes • Laatste update: 10:02

Mario Been is nog niet onder de indruk van Ayase Ueda, zo laat de analist van ESPN blijken in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. De duurste Feyenoorder ooit, die Santiago Gimenez dit seizoen voor zich moet dulden, laat zich volgens Been nog onvoldoende gelden tijdens zijn invalbeurten. De voormalig trainer zag dat beide spitsen het lastig hadden in het gewonnen thuisduel met AZ (1-0).

Feyenoord nam Ueda deze zomer voor liefst 9 miljoen euro over van Cercle Brugge, waar de zeventienvoudig international (twee doelpunten) van Japan wekelijks trefzeker was. In Rotterdam staat de teller van de recordaankoop na twaalf optredens pas op één treffer, die Ueda maakte in het uitduel met FC Utrecht (1-5).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ueda moet het vooralsnog doen met korte invalbeurten, daar Gimenez de absolute ster is in De Kuip. In totaal speelde de Japanner tot dusver 260 minuten in het shirt van Feyenoord. Alleen tegen Atlético Madrid (3-2 nederlaag) stond Ueda in de basis vanwege een schorsing voor Gimenez. Na zestig minuten werd hij vervangen door Yankuba Minteh.

Tegen AZ kreeg Ueda afgelopen zondag 24 minuten de tijd om zich te bewijzen. Na Gimenez had ook de invaller het lastig tegen Bruno Martins Indi en Riechedly Bazoer, zo concludeert Been. “Dan komt Ueda erin en daar wordt het niet beter van...” Journalist Martijn Krabbendam sluit zich daarbij aan. “Feyenoord heeft wel een probleem als de spits niet in vorm is.”

Gimenez

Ook Gimenez en de vleugelspelers van Feyenoord (Igor Paixão en Alireza Jahanbakhsh) lieten geen beste indruk achter op Been. “Gimenez heeft niets of nauwelijks op doel geschoten. De zijkanten waren ook heel matig, vooral Jahanbakhsh weer heel matig...”

Volgens Been heeft Feyenoord het belangrijke duel met AZ gewonnen door de goede defensie en het middenveld. “Als je Trauner ook weer ziet spelen joh, pfoeh... Dat is fantastisch. Hij pakt ballen af, speelt ze net zo makkelijk weer in. Dan staat het goed en als je met 1-0 kunt winnen is dat niet overtuigend, maar wel voldoende.”

Schrijver Michel van Egmond ziet nog genoeg kansen tot ontwikkeling in de selectie van Feyenoord, zo ook voorin. “Er zit nog genoeg progressie en potentie in de spelersgroep. Om die kansen de volgende keer wel af te maken in Europa, dat kan toch de volgende stap zijn?” Been stemt in. “Wat dat betreft zou het heel goed zijn als ze verder gaan in de Champions League. Voor de ontwikkeling van de spelers is dat heel belangrijk.”