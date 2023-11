Krijgt Spurs ook puntenmindering? Club overtrad regel bij transfer 15 jaar terug

Dinsdag, 21 november 2023 om 16:05 • Bart DHanis • Laatste update: 16:08

Tottenham Hotspur wacht mogelijk hetzelfde lot als Everton. Volgens informatie van het zeer betrouwbare The Times wordt Tottenham beschuldigd van het handelen met een niet-geregistreerde zaakwaarnemer.

Tottenham-voorzitter Daniel Levy handelde in 2008 met Portsmouth over de transfer van Jermain Defoe. Defoe werd volgens het Engelse medium vertegenwoordigd door voormalig West Ham United- en Tottenham-verdediger Mitchell Thomas.

Thomas beschikte echter niet over de juiste papieren. De Engelse bond, de FA, zette Thomas zelfs op een lijst met agenten zonder vergunning. Het was voor clubs streng verboden om met deze agenten te onderhandelen.

Als clubs wel gebruikmaakten van de diensten van niet-geregistreerde zaakwaarnemers, kan dit puntenaftrek, geldboetes of andere disciplinaire maatregelen opleveren. Eerder werd de zaak al eens bekeken door de FA. Toen besloot het arbitragepanel geen straf op te leggen.

In een verklaring tegenover The Times zegt de FA nu de zaak opnieuw te openen als er nieuw bewijs opduikt dat Thomas nauw betrokken was bij de transfer van Defoe. Defoe zegt dat hij zichzelf vertegenwoordigde bij de transfer, maar Harry Redknapp, toenmalig trainer van Portsmouth, zegt dat Thomas zijn agent was voor zover hij weet.

Portsmouth zegt in een reactie dat het niets van de transfer afweet. Pompey heeft sinds 2013 een nieuw bestuur en stelt dat iedereen die betrokken was bij de transfer allang vertrokken is bij de club. Het bestuur is dan ook niet op de hoogte van de onderhandelingen uit 2008. Tottenham, waar Levy nog steeds werkzaam is, heeft niet gereageerd.

Defoe verkaste in januari van 2008 van Tottenham naar Portsmouth. Laatstgenoemde club betaalde bijna tien miljoen euro voor zijn diensten. In totaal kwam hij in bijna 500 Premier League-duels tot 163 doelpunten en 30 assists. Tegenwoordig is Defoe werkzaam als jeugdtrainer bij the Spurs.