Kranten wijzen op probleem bij Ajax: 'Scoren met Rasmussen, Akpom en Banel is teveel gevraagd'

Ajax verloor donderdag voor het eerst een duel in de Europa League. In het Baskenland ging de gehavende ploeg van Francesco Farioli met 2-0 onderuit tegen Real Sociedad. De kranten erkennen dat die nederlaag niet nodig was en dat het vroege uitvallen van Brian Brobbey funest bleek.

"Ajax weet weer wat verliezen is", zo begint Het Parool. "Tegen Real Sociedad leek aanvankelijk nog weinig aan de hand, maar na de volgende fysieke tegenvaller liep de ploeg van trainer Farioli tegen de eerste nederlaag in zeventien duels."

Het laatste duel dat Ajax verloor, is inderdaad even geleden. In september ging het in Breda in de slotfase mis tegen NAC Breda (2-1). De krant zoekt een verklaring waarom het ook in Spanje niet lukte voor de hoofdstedelingen en ziet twee belangrijke redenen.

"Voor rust niet omdat Ajax een handvol opgelegde kansen verprutste en in de tweede helft niet omdat het zich steeds verder terug liet dringen en door (gedwongen) wissels in de aanval over steeds minder stootkracht beschikte", wijst de krant op het probleem van de magere breedte van de selectie.

In de slotfase bestond de voorhoede uit Jaydon Banel, Chuba Akpom en Christian Rasmussen. "Ajax zwijnde in het derde kwart volop", concludeert Het Parool. Nadat Berrenetxea een verlengde voorzet afrondde, bleek scoren met Rasmussen, Akpom en Banel in de aanval al teveel gevraagd."

Ook De Telegraaf zag Ajax zichzelf tekortdoen in de eerste helft. "Het fluitconcert dat de Sociedad-spelers halverwege over zich heen kregen, vertelde het hele verhaal van het eerste bedrijf, waar Ajax op voorsprong had móeten staan", schrijft Mike Verweij, die één speler een veeg uit de pan geeft.

"De enige dissonant voor rust was Remko Pasveer die net als zondag tegen PEC Zwolle 220 volt op zijn benen had bij het opbouwen en uittrappen", aldus de journalist. In het tweede bedrijf redde de doelman nog een keer uitstekend, maar de routinier zou uiteindelijk toch drie (waarvan één afgekeurd) keer moeten vissen.