‘Krankzinnig! Kroes heeft zijn eigen glazen ingegooid. Hoe dom kun je zijn?!’

Alex Kroes is per direct geschorst door Ajax. De algemeen directeur zou vlak voor zijn benoeming aandelen van Ajax op de beurs hebben gekocht. Kroes wordt verdacht van handelen met voorkennis, hetgeen een strafbaar feit is.

Freek Jansen, hoofdredacteur van Voetbal International, reageert dinsdagochtend bij Radio 538 op het nieuws dat Kroes per direct is geschorst door Ajax wegens zeer sterke aanwijzingen voor handel met voorwetenschap.

“Het is krankzinnig! Iedereen die het nieuws deze ochtend heeft gelezen denkt aan een 1 april grap, maar het is toch echt 2 april en het nieuws berust op waarheid”, geeft Jansen aan. “Alex Kroes heeft zijn eigen glazen keihard ingegooid, met als gevolg dat hij per direct geschorst is en ook geen toekomst meer heeft als algemeen directeur van Ajax.”

In een persbericht maakte Ajax bekend dat de Raad van Commissarissen tot het besluit om Kroes te schorsen is gekomen nadat het vernam dat de directeur een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023, ruim 17.000 aandelen in Ajax heeft gekocht.

“Een week voor zijn voorgenomen benoeming, dan denk je: hoe dom kun je zijn?!”, zegt Jansen. “Het is niet zo dat je bij Ajax een contract als algemeen directeur tekent en dat je daar een vrijwilligersvergoeding voor krijgt.”

“Iedereen die ik in het afgelopen half uur heb gesproken die zei: ‘Hoe dom kun je zijn als je dit doet?’ Maar ja, hij heeft het gedaan en dat mag niet bij een beursgenoteerd bedrijf als Ajax. Dan zijn de consequenties hard, maar logisch.”

Jansen merkt dat het nieuws overal inslaat als een bom. “Want Ajax is al twee jaar dolend, eigenlijk zonder goede clubleiding. Alex Kroes werd binnengehaald als een verlosser, hij zou Ajax weer naar de top gaan brengen. Hij heeft het net twee weken volgehouden, dat is niet heel lang”, geeft de journalist aan met gevoel voor understatement.

Kroes werd in augustus 2023 gepresenteerd, maar kon pas op 1 maart beginnen bij Ajax omdat zijn vorige werkgever AZ een concurrentiebeding had. Jansen kan zich goed voorstellen dat de RvC en de overige directieleden van Ajax zich afvragen hoe ze nu ‘in hemelsnaam’ verder moeten. “Kroes zou komende zomer de transfers voor zijn rekening nemen. Hij moest een nieuwe trainer aanstellen en de bezem door de selectie halen.”

