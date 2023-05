Kramer stoort zich aan Heitinga en springt in de bres: ‘Wat lul je nou?’

Dinsdag, 9 mei 2023 om 20:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:34

Michiel Kramer heeft een lans gebroken voor enkele collega-spitsen uit de Eredivisie. De aanvaller van RKC Waalwijk is van mening dat er in Nederland 'extreem kritisch' beoordeeld wordt en vindt dat men wel iets dankbaarder mag zijn. "We moeten in Nederland veel zuiniger zijn op onze spitsen. Niet kijken naar wat ze níét kunnen, maar naar waar ze goed in zijn. Er is genoeg kwaliteit", aldus Kramer in het Algemeen Dagblad.

"Weet je wat ik zo bijzonder vind? Spitsen worden in Nederland extreem kritisch beoordeeld. Te kritisch, als je het mij vraagt", trapt Kramer af. "Een spits moet een goed aanspeelpunt zijn, bij voorkeur twintig assists afleveren en weet ik wat nog meer. Zag je die typische spitsengoal die Bas Dost laatst maakte namens FC Utrecht tegen Feyenoord? Geloof me: die had Anastasios Douvikas niet gemaakt. Het is een kwaliteit, hoor, instinctief altijd op de goede plaats staan. Dat heb je of heb je niet."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sydney van Hooijdonk heeft dat ook in de ogen van Kramer. De spits van sc Heerenveen is in de race voor de topscorerstitel en gaat samen met Douvikas aan kop met zestien doelpunten. "'Ja maar, hij kan niet goed voetballen’, hoor je dan. Ja, nou en!? Als je bij Heerenveen ruim één op twee loopt, ben je gewoon een uitstekende spits. Als ik Feyenoord of PSV was, zou ik het wel weten: ik zou Sydney onmiddellijk halen. Bij dat soort clubs, met een veel betere aanvoer vanaf de flanken, maakt hij er makkelijk meer dan twintig."

Ook Brian Brobbey krijgt bijval van Kramer. "Ik heb me zo gestoord aan de kritiek van Heitinga op zijn fysieke gesteldheid. Wat lul je nou?, denk ik dan. Als je Brobbey gewoon in de basis laat staan, wordt hij vanzelf fit en krijgt hij automatisch inhoud. Alleen: dat gebeurt niet. En dat zie je terug aan Brobbey, die zichtbaar het vertrouwen mist. Als hij dat vertrouwen wél had gehad, dan had hij namens Ajax de bekerfinale tegen PSV beslist. Ben ik van overtuigd. Dat bedoel ik."