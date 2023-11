Kramer gaat direct verhaal halen bij Gimenez na curieuze penaltyflater

Zaterdag, 4 november 2023 om 19:58 • Rian Rosendaal

Volop verbazing over de mislukte panenka van Santiago Gimenez in de slotfase van de eerste helft van de ontmoeting tussen RKC en Feyenoord. Trainer Arbe Slot sloeg zijn hand voor de ogen en Michiel Kramer rende direct naar de Mexicaanse spits om hem iets in zijn oor te fluisteren. Ook in De Eretribune wordt halverwege met verbazing gesproken over de misser van Gimenez.

Gimenez ging in de 44ste minuut naar de grond, waarna arbiter Pol van Boekel direct naar de stip wees. Shawn Adewoye kreeg eerst geel voor de overtreding in zijn eigen zestien, maar na een check bij de VAR werd de verdediger van RKC met een rode kaart van het veld gestuurd. Wat volgde was de kans voor Feyenoord om op 1-2 te komen, ware het niet dat Gimenez hopeloos faalde.

Eerste helft

RKC begon sterk en kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. De Waalwijkers schakelden goed om nadat ze de bal hadden veroverd op de eigen helft. Denilho Cleonise werd vervolgens weggestuurd, draaide naar binnen en schoot in de korte hoek raak: 1-0.

Tien minuten later kwamen de bezoekers op gelijke hoogte via Quinten Timber, die de bal na slecht uitverdedigen van RKC ontving en uit de draai via de binnenkant van de paal scoorde. Vervolgens kregen de Rotterdammers de uitgelezen mogelijkheid om met een voorsprong de rust in te gaan, maar de strafschop van Gimenez ging er dus niet in.

Een zeer pijnlijke misser van Santiago Gimenez ??#rkcfey pic.twitter.com/M7VH1TryJ3 — ESPN NL (@ESPNnl) November 4, 2023

Verbazing in studio

"Hij is zó bewierookt. Het is een absolute topspits, maar dit vind ik niks voor hem", concludeert Mario Been halverwege bij ESPN. "Hij moet gewoon de bal hard tegen het net aanschieten, want dat zijn zijn kwaliteiten. Dit hoort niet bij hem", oordeelt de voormalig speler en trainer van Feyenoord.

Collega-analist Marciano Vink bespreekt de rode kaart voor Adewoye, die in de zestien aan het shirtje trok van Gimenez. "De ene rode kaart is de andere niet. Dus Hoogma, die iemand bijna zijn enkel eraf schopt, krijgt rood en een penalty tegen. En Luuk de Jong schiet hem erin."

"Hij (Gimenez, red.) wordt vastgehouden en dat is eigenlijk dezelfde straf, ook rood. Het voelt zwaar gestraft. De regels zijn alleen zo dat wanneer jij een overtreding maakt waarbij je de bal niet wil of kan spelen, dan is het gewoon rood. Maar het voelt wel heel zwaar", aldus Vink.