Kramer brengt positieve update over Vaessen: ‘Hij is naar huis gegaan'

Zondag, 1 oktober 2023 om 23:00 • Jan Hoeksema • Laatste update: 23:15

Etienne Vaessen heeft het ziekenhuis verlaten, zo vertelt Michiel Kramer zondagavond bij voetbalpraatprogramma Studio Voetbal. De doelman raakte zaterdag ogenschijnlijk zwaar geblesseerd na een botsing met Brian Brobbey tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax (gestaakt bij een 2-3 tussenstand). Inmiddels lijkt Vaessen aan de beterende hand te zijn, aldus de aanvoerder van RKC.

"Hij is naar huis gegaan onder begeleiding van de dokter en fysio", vertelde Kramer, die inbelde bij het programma. "Het zag er allemaal goed uit. Op de scans waren geen bloedingen te zien. Dat zijn allemaal positieve berichten. Gelukkig gaat het nu beter met hem." Na de botsing werd er snel gehandeld door de aanwezige medische staf, die zelfs overging tot reanimeren.

"Dan schrik je je wezenloos", vertelt Kramer. "Achteraf begreep ik van de dokter dat er een nieuw protocol is sinds het moment met Abdelhak Nouri. Als er geen reactie bij de speler is, wordt er gelijk gekeken naar reanimatie. Na twee of drie keer kwam Etienne weer bij." Vaessen ging uiteindelijk per brancard van het veld af en werd gelijk naar een ziekenhuis gebracht.

"Je hoopt zulke dingen nooit mee te maken", vervolgt de spits. "De verhalen van Nouri en Christian Eriksen heb je in je achterhoofd. Etienne was echt van de wereld. Onze medische man moest eerst zijn tong goed zetten, die had hij ingeslikt." Na de medische behandeling van de keeper werd de wedstrijd definitief gestaakt. Het restant van het duel wordt op een nog onbekend moment uitgespeeld.