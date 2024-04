Krabbendam weet meer: ‘Feyenoord heeft eigenlijk al afscheid van hem genomen’

Martijn Krabbendam heeft hoge verwachtingen van een tweetal Feyenoorders, zo vertelt hij bij Voetbalpraat. De journalist denkt dat zowel Lutsharel Geertruida als David Hancko niet lang meer nodig heeft om het niveau van de Eredivisie ontstegen te zijn. Daarnaast weet Krabbendam ook van een Feyenoord-speler die komende zomer gaat vertrekken.

De verdedigers komen ter sprake bij het ESPN-programma als presentator Wouter Bouman aan Krabbendam vraagt of Hancko 'de Eredivisie begint te ontgroeien'. "Ja, maar dat zou je ook van Geertruida kunnen zeggen", reageert de Feyenoord-clubwatcher van Voetbal International.

"Geertruida heeft volgens mij nog maar acht overtredingen gemaakt heel het seizoen", schat Krabbendam. "Waarvan twee in De Kuip. Hetzelfde geldt voor Hancko, hij speelt makkelijk."

"Het begint echt op te vallen dat je achterin nul overtredingen maakt al heel lang. Je ziet nu, Hancko gaat naar linksback en daar kan hij ook spelen. Bij de Slowaakse nationale ploeg speelt hij daar ook, dus voor Feyenoord is het geen probleem om hem daar neer te zetten."

Krabbendam vermoedt dan ook dat Hancko, met het oog op de lang geblesseerde Quilindschy Hartman, voorlopig de vaste linkervleugelverdediger van Arne Slot zal zijn.

"Ze kunnen natuurlijk Marcos López nog gebruiken daar, maar daar hebben ze eigenlijk al afscheid van genomen", weet de journalist te melden over de Peruviaan. López komt amper aan speeltijd toe in Rotterdam-Zuid en volgens Krabbendam staat hij dan ook voor een zomers vertrek.

"Die jongen zit nu twee jaar op de bank en moet ook voor zichzelf gewoon weggaan", aldus de analist. "En Feyenoord gaat er ook aan meewerken. Het is niet voor niks dat ze die Gijs Smal al bijna binnen hebben." Laatstgenoemde komt naar verluidt in de zomer transfervrij over van FC Twente, al is de deal nog niet officieel bevestigd.

Krabbendam denkt dat Feyenoord een drukke transferzomer staat te wachten. Daarbij zouden de Rotterdammers zomaar een recordtransfer kunnen voltooien. "Het moment gaat komen dat Feyenoord flinke aankopen gaat doen. Ik denk dat Feyenoord zijn aankooptransfer gaat verbreken, dat is nu nog Ueda." De Japanse spits kwam afgelopen zomer voor maximaal tien miljoen euro over van Cercle Brugge.

