Krabbendam krijgt recente uitspraak over Feyenoord - Leverkusen live tijdens duel recht terug in gezicht

Topspelers, maar ook analisten, clubs en fans uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de voorspelling van Martijn Krabbendam, die Bayer Leverkusen niet inschatte als Europese topclub.

In de ochtend voorafgaand aan het Champions League-duel met Bayer Leverkusen werd een video-item gedeeld door RTV Rijnmond waarin Krabbendam inging op de kansen voor Feyenoord.

“Het is toch geen Europese top?”, vroeg Krabbendam zich hardop af. "Je speelt in De Kuip, kom op zeg! Eerste wedstrijd in de Champions League weer. Je hoeft toch niet vooraf al bang te zijn dat het 1-6 wordt?”, zei de journalist.

In de rust van de wedstrijd werd de video weer opgerakeld door voetbalfans, want Feyenoord keek na 45 speelminuten al tegen een 0-4 achterstand aan. “Ouch”, zo is de meest gelezen reactie onder de video.