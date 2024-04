Krabbendam: ‘Ik heb het gecheckt bij Feyenoord: het is totale onzin’

Lutsharel Geertruida gaat normaal gesproken vertrekken bij Feyenoord, zo bevestigt ook Martijn Krabbendam. De journalist van Voetbal International deed navraag bij de club over het nieuws van 1908.nl dat Geertruida een salaris van 3,5 miljoen euro per jaar zou willen in Rotterdam. "Totale onzin", zegt Krabbendam in Voetbalpraat op ESPN.

1908.nl spreekt van 'informele gesprekken' tussen Feyenoord en Geertruida. Direct na publicatie liet zaakwaarnemer Leegreg Fer via Instagram al weten dat er sprake was van 'fake news'.

Krabbendam bevestigt dat maandagavond op televisie. "Ik heb het even gecheckt bij Feyenoord: totale onzin", aldus de Feyenoord-watcher.

Kort na publicatie voegde 1908.nl een zinnetje toe: "Van onderhandelingen is geen sprake." Krabbendam doet echter het hele verhaal af als onzin. "Er is niet over gesproken, er is niet over gedacht."

Vorig jaar hield Feyenoord een toptransfer van Geertruida naar RB Leipzig nog tegen, maar komende zomer zal dat anders zijn. "Geertruida gaat gewoon een transfer maken, dat is zijn ambitie", zegt Krabbendam. De aanvoerder ligt tot medio 2025 vast.

Timon Wellenreuther

In de talkshow waar Krabbendam te gast is komt ook Timon Wellenreuther ter sprake. De keeper van Feyenoord gaf na de zege op Fortuna Sittard (0-1) aan volgend seizoen sowieso eerste keeper te willen zijn.

"Ik denk dat Feyenoord voor Justin Bijlow zal kiezen, mochten ze allebei blijven", stelt Krabbendam. "Bijlow is een jongere keeper, heeft ook transferwaarde. Wellenreuther heeft nog maar een jaar contract, dus dan is de oplossing vermoedelijk dat Wellenreuther weggaat."

