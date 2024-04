Kraay stoort zich enorm aan media na transfergerucht Feyenoord: ‘Wat een onzin!’

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese wacht na dit seizoen een drukke transferzomer, zo verwacht Martijn Krabbendam. Waar de journalist van Voetbal International denkt dat Mats Wieffer en Santiago Gimenez bezig zijn aan hun laatste maanden in het shirt van Feyenoord, denkt hij dat Dávid Hancko weleens langer in De Kuip kan blijven.

"Hancko heeft bijgetekend tot medio 2028. Daar kan Feyenoord echt heel veel geld voor vragen", zegt Krabbendam maandag bij ESPN in aanloop naar de bekerhuldiging. "Als ze hem verkopen, dan gaan ze misschien echt wel een clubrecord verbreken."

Orkun Kökçü werd in de zomer van 2023 de duurste uitgaande transfer van de Rotterdammers. Hij leverde Feyenoord met zijn transfer 30 miljoen euro inclusief bonussen op. "Feyenoord zit ook niet meer in de situatie dat het per se moet verkopen", geeft Krabbendam aan. "Dat was twee jaar geleden natuurlijk wel zo, maar nu kunnen ze veel meer handelen uit kracht. Dat is de grote winst van het Feyenoord onder Slot."

La Gazzetta dello meldde donderdag dat Napoli de eerste contacten heeft gelegd om Dávid Hancko deze zomer op te pikken bij Feyenoord. Volgens de roze sportkrant zetten de Rotterdammers in op een transfersom van 30 miljoen euro, terwijl de Italiaanse landskampioen denkt dat 20 miljoen euro genoeg is om de 26-jarige verdediger te strikken.

Hans Kraay junior heeft zich enorm geërgerd aan deze berichtgeving. "Ik ben niet iemand die zich zo snel stoort, maar ik heb me een week lang zo gestoord aan nieuws uit Italië. Kranten die zich serieus nemen schrijven dan op de voorpagina: ‘Napoli heeft 20 miljoen liggen voor Hancko.’ Dat wordt dan overal overgenomen... Wat een onzin!"

"Ik kan zo 43 clubs in Europa opnoemen die 20 miljoen hebben liggen voor Hancko. Elke Premier League-club heeft dat voor hem over. De eerste tien in LaLiga, de Serie A, de Bundesliga en Ligue 1 willen Hancko voor dat bedrag hebben. Wat een onzin, dat nieuws! En dat bedrag ook!”, besluit Kraay jr op serieuze toon.

