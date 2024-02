Kraay noemt Eredivisie-club waar alle andere clubs een ‘kolerehekel’ aan hebben

Hans Kraay junior denkt dat alle clubs met een 'klotengevoel' afreizen naar Almere City, zo vertelt hij zondag bij Goedemorgen Eredivisie. De promovendus houdt er een eigenaardige speelstijl op na en dat past de andere clubs niet, is de conclusie van Hansie Hansie.

"Alex Pastoor vindt mij een eigenwijze kwibus, maar ik vind hem af en toe ook een eigenwijze kwibus", begint Kraay. "Almere gaat erin blijven op hun eigen manier. Ze doen niet aan klootviolen, oneindig rondspelen achterin. Ze tackelen, spelen de lange bal, ze doen het op hun eigen manier."

"Alle ploegen hebben een kolerehekel aan Almere", gaat Kraay verder. "Ze rollen het veld niet meer, dat is ook zo lekker. Spelers van AZ lopen daar het veld op en denken: wat een klotenveld. Dan sta je al met 1-0 voor."

Marciano Vink, ook te gast, plaatst een kanttekening. "Hans, dit kunnen ze één seizoen doen, omdat het hun eerste seizoen op het hoogste niveau is. Het publiek accepteert dit één seizoen. Als je dit volgend seizoen doet, met de verwachting dat ze zich handhaven, denk ik dat het publiek wel een beetje voetbal wil zien."

Kraay hoopt dat Almere dit blijft doen. "Dit is toch heerlijk." Vink gaat daar niet in mee. "Jaar in, jaar uit? Je koopt toch geen seizoenkaart om de bal meer in de lucht te zien dan op de grond?"

"Almere is een beetje als de peuter die naar groep 1 gaat. Men verwacht op een gegeven moment wel iets meer voetbal", aldus Vink. "Ik snap dat je je naïviteit na vier wedstrijden overboord gooit en realistisch wil voetballen, maar mensen verwachten meer dan dit."

Almere City begon moeizaam aan het seizoen en verloor vijf van de eerste zes wedstrijden, maar draait inmiddels bovenin mee in het rechterrijtje. Zaterdagavond hielden de Flevolanders AZ knap op een 0-0 gelijkspel.

