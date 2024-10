Kraay kraakt duo op middenveld Oranje en schrikt van verdediger: 'Zó onzeker aan de bal'

Hans Kraay junior heeft geen goed woord over voor het Nederlands elftal, dat met 1-0 verloor van Duitsland in de Nations League. De Oranje-watcher van ESPN constateert dat diverse internationals te kort komen in een wedstrijd op het allerhoogste niveau.

''Timber is een frisse, dynamische speler bij Feyenoord. Maar het leek wel of het te snel voor hem ging'', uit Kraay zijn teleurstelling over de controleur van het Nederlands elftal. De analist vindt daarnaast dat er van het drukzetten van Oranje weinig klopte en dat de meeste spelers door het ijs zakten.

Kraay richt zich daarna tot Ryan Gravenberch. ''Arne Slot heeft ongetwijfeld gekeken. Dat hij denkt van: Ik hoop toch niet dat ik dezelfde Gravenberch terugkrijg als die ik in handen kreeg van Klopp? Want die heeft Slot helemaal opgepoetst.''

''Die is daar helemaal het mannetje. Die is daar Speler van de Week en uitblinker. En als je dan nu kijkt... Dan lijkt het alsof het ook voor hem iets te snel gaat'', schaart Kraay Gravenberch in hetzelfde rijtje als Timber.

''Dat kan natuurlijk niet, want hij speelt in de snelste competitie van Europa'', is Kraay niet mild in zijn oordeel over de middenvelder van Liverpool en Oranje, die tegen Duitsland werd gewisseld door Ronald Koeman.

''We werden helemaal naar de gallemiezen gespeeld. We hebben overal achteraan gelopen'', betrekt Kraay vervolgens het hele elftal in zijn analyse. ''Balvaste voetballers en jongens die goed kunnen opbouwen... We hebben het niet gezien. We werden helemaal zoek gespeeld.''

Kraay is ook geschrokken van Micky van de Ven. ''Wij horen alleen maar dat hij het bij Tottenham Hotspur fantastisch doet als centrale verdediger en linksback. Maar ik heb zo'n ongelooflijk nerveuze Micky van de Ven gezien. Hij was zó onzeker aan de bal. Ze zullen niet gek zijn in Engeland, maar wij hebben het helaas voor ons en hem niet gezien.''