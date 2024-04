Kraay junior grapt en vraagt aan Jan Streuer wanneer Ajax hem gaat bellen

Aan de tafel van Goedemorgen Eredivisie komt de bestuurlijke chaos bij Ajax uitgebreid aan bod. Plots drijft in de studio het idee boven om Jan Streuer, aangeschoven als tafelgast, aan te stellen als nieuwe directeur van Ajax.

De Amsterdammers kennen een van de slechtste jaargangen uit de clubhistorie en ook op technisch vlak is het een enorme rommel binnen de club. De nieuwe algemeen directeur Alex Kroes werd na nog geen drie weken geschorst.

Jan Streuer zet de deur op een kiertje voor Vitesse ?? "Niks is onmogelijk. Ik heb er geen moeite mee om in de eerste divisie te werken."#GoedemorgenEredivisie — ESPN NL (@ESPNnl) April 14, 2024

Ondertussen is er, na het ontslag van Sven Mislintat, nog geen nieuwe technisch directeur aangesteld. Wel bracht Voetbal International deze week naar buiten dat Kelvin de Lang, huidig hoofd scouting, de beoogde nieuwe technische manager wordt. Ook een nieuwe hoofdtrainer moet nog altijd gevonden worden.

Naast de Kroes-situatie heeft ook het KMPG-rapport over de desastreuze transferzomer van Ajax en in het bijzonder het handelen van Mislintat de nodige voeten in de aarde. Het helpt allemaal niet, erkent ook Streuer. Streuer is de huidig technisch adviseur van FC Twente en bekleedt die functie tot begin september.

“Wat heel jammer is, is dat dit misschien weer lang gaat duren”, stelt Streuer. “En je moet nu nieuwe beslissingen nemen, met je selectie, met je trainer. Het nieuwe seizoen komt alweer en als je niet weet wie wat gaat doen, dan wordt het heel moeilijk.”

Rust aan de bovenkant van de club vertaalt zich vaak ook naar andere geledingen binnen een organisatie, stelt Kraay junior. “Wat zou jij doen wat betreft een technisch directeur?”, vraagt de analyticus aan Streuer.

“Ik zit bij FC Twente, dus ik wil me niet zo bemoeien met wat Ajax wil doen.” Kraay junior onderbreekt zijn tafelgenoot. “Ik dacht dat jij ging zeggen: ik zit bij Twente en ik ben beschikbaar.” Het leidt tot gelach in de studio.

Sjoerd Mossou haakt op serieuze toon in. “Het zou een boel oplossen denk ik. Het zou natuurlijk wel helpen als een ervaren iemand, die met niets of niemand te maken heeft, gewoon normale beslissingen kan nemen. Het zou in ieder geval niet slechter worden, dat kan bijna niet.”

“Ze hoeven niet te bellen, Jan?”, prikt Kraay junior toch even. “Ik zit nu bij FC Twente en hoe het verder gaat weet je nooit in het voetbal. We gaan het zien.” De analist bespeurt dat dat antwoord geen definitieve ‘nee’ is. “Ik hoor net dat ze gewoon kunnen bellen.”

“Ik vind het eigenlijk wel een aardige oplossing”, filosofeert Mossou verder. “Ik had er eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht.” Streuer stoot de journalist aan en grapt. “Of naar NAC (Mossou is NAC-fan, red.), kan ook.”