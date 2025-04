Kraay haakt in tijdens analyse Van Persie over AZ: 'Je veroordeelt dat toch niet?'

Feyenoord deed zaterdag met de 0-1 winst op achtervolger AZ uitstekende zaken in de strijd om plek drie in de Eredivisie. Robin van Persie is na afloop dan ook louter tevreden over zijn elftal. Twee spelers krijgen extra complimenten van de jonge oefenmeester.

''Ik zag je veel blazen in de laatste twee minuten'', werpt verslaggever Hans Kraay junior van ESPN op na afloop in de catacomben van het AFAS Stadion.

''Dat is altijd in de laatste fase. Als je 0-1 voor staat, dan zijn de laatste paar minuten altijd even spannend. Dan hoop je dat hij voor ons goed blijft vallen. En voor AZ minder goed'', aldus de winnende coach met een glimlach.

''We dealden heel goed met de lange ballen van AZ'', deelt Van Persie vervolgens een compliment uit aan zijn team. ''We stonden verdedigend heel goed en hebben los van één, twee momentjes niet veel weggegeven. Daarin hebben we vandaag een stap gezet. We hebben geen invloed op de speelwijze en gameplan van de tegenstander. Dat was duidelijk te zien vandaag, heel veel lange ballen.'

''Tegen een voetballende ploeg zijn we opgewassen. En als ze er een vechtwedstrijd van willen maken, zoals AZ vandaag, staan we ook ons mannetje. En dat vind ik een heel positief punt'', is de voormalig topaanvaller zeer te spreken over de mentaliteit in zijn selectie.

Kraay merkt op dat Van Persie boft met verdedigers als Gernot Trauner en Dávid Hancko. ''Die waren geweldig. Of het nou lange ballen of tweede ballen waren, of duels. Dat is gewoon heel goed. Daar ben ik heel blij mee. Dat zijn echt twee toppers'', jubelt de Feyenoord-coach.

''En Hancko is in alles onze leider. Als je kijkt naar hoe hij traint en hoe betrokken hij is... Het is echt een feestje om iedere dag met Dávid samen te mogen werken. Hij geeft elke dag alles en als je ook ziet hoe hij verdedigt en alles wegzet. Dat is echt genieten'', aldus een zeer tevreden Van Persie, die nog een keer de winst analyseert.

''In principe willen wij altijd voetballen. Alleen speelt de tegenpartij daar ook een rol in. En als de tegenpartij er heel duidelijk voor kiest om alleen maar de lange bal te spelen, dan kom je niet echt aan voetballen toe'', aldus de trainer, die direct wordt aangevuld door Kraay. ''Maar je veroordeelt het toch niet?''

''Nee, zeker niet. Maar dat heeft invloed op het type wedstrijd dat men ziet. Dat is een keuze van iedereen, dat is ook helemaal prima. Maar als ik dan zie hoe we daarmee dealen. Dat is heel positief. Want we gaan met verschillende soorten teams te maken krijgen. Fortuna Sittard-uit wordt volgende week weer een vechtwedstrijd. Nou, prima, dat kunnen wij ook. En als je wil voetballen, ook goed. Dat kunnen wij ook'', zo besluit Van Persie.