'Koploper uit topcompetitie wil aankloppen bij PSV voor Noa Lang'

Napoli overweegt een serieuze poging te gaan ondernemen om Noa Lang los te weken bij PSV, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin woensdagochtend. De huidige koploper van de Serie A gaat zich mogelijk nog deze transferperiode melden bij PSV.

De 25-jarige Lang zou al langere tijd op het lijstje staan bij Napoli, dat deze winter op zoek is naar een vervanger voor de naar Paris Saint-Germain vertrokken Khvicha Kvaratskhelia (23). Italiaanse clubs hebben nog tot 3 februari 20.00 uur om versterkingen binnen te halen.

Napoli ziet Lang als een interessante optie om Kvaratskhelia op te volgen. Het is niet duidelijk of I Partenopei zich al hebben gemeld in het Philips Stadion, waar Lang nog tot medio 2028 vastligt.

Volgens Transfermarkt is Lang momenteel 20 miljoen euro waard. “Intern zijn de Napolitanen gecharmeerd van de twaalfvoudig Oranje-international. Napoli zou dan ook ver willen gaan voor Lang”, aldus Boualin, die zich baseert op Italiaanse bronnen.

PSV kocht Lang in de zomer van 2023 voor 12,5 miljoen euro van Club Brugge. Die transfersom kan middels bonussen nog oplopen tot 15 miljoen euro.

In Eindhoven begon Lang voortvarend met een winnend doelpunt op bezoek bij Feyenoord (0-1) in een wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Vervolgens wist PSV beslag te leggen op de landstitel, al was de bijdrage van Lang bescheiden.

Lang speelde tot dusver 45 officiële wedstrijden namens PSV, waarin hij goed was voor 11 doelpunten en 10 assists. Eerder deze transferperiode werd Napoli nog gelinkt aan Alejandro Garnacho van Manchester United.