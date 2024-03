Koopmeiners maakt indruk met weergaloos ingestudeerd doelpunt tegen Juventus

Teun Koopmeiners heeft zondagavond een fantastisch doelpunt gemaakt tegen Juventus. De middenvelder van Atalanta was het eindstation van een ingestudeerde variant van een vrije trap en schoot weergaloos binnen in de kruising. De voormalig AZ'er was na rust óók nog verantwoordelijk voor de 2-2 van Atalanta.

Atalanta kreeg in de 35ste minuut een vrije trap rond het strafschopgebied van Juventus. Een schot ineens lag voor de hand, maar Mario Pasalic verraste met een breedtepass op Koopmeiners. Die aarzelde niet en knalde prachtig binnen: 0-1.

YESSS, ???????? ?????????????????????? ?????? Een heerlijke pass wordt perfect afgemaakt door Teun die Atalanta op voorsprong zet tegen Juventus ?? #ZiggoSport #SerieA #JuveAtalanta pic.twitter.com/DIQIwzELAJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 10, 2024

Na rust kwam Atalanta op achterstand door doelpunten van Andrea Cambiaso en ex-Ajacied Arkadiusz Milik. Koopmeiners bracht de bezoekers in de 75ste minuut weer op gelijke hoogte.

Koopmeiners sprintte de zestien in en werd prima aangespeeld door Berat Djimsiti. De Oranje-international verschalkte Wojciech Szczesny voor de tweede maal door onder de Pool door raak te schieten: 2-2.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties