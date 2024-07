Koopmeiners is volledig hersteld en reist voor speciaal duel af naar Nederland

Teun Koopmeiners is hersteld van de liesblessure die hem het EK kostte. Atalanta maakt bekend dat de door Juventus begeerde middenvelder met de selectie meereist naar Alkmaar, waar het op zaterdag een oefenwedstrijd speelt tegen Koopmeiners' oude club AZ.

Koopmeiners kende een droomseizoen bij Atalanta, was in totaal goed voor vijftien treffers en leidde zijn ploeg naar de Europa League-finale, waarin werd afgerekend met het tot dat moment ongeslagen Bayer Leverkusen (0-3).

Koopmeiners meldde zich vervolgens bij het Nederlands elftal ter voorbereiding op het EK, maar in de voorbereiding daarvan ging het mis. De middenvelder uit Castricum zou starten tegen IJsland, maar in de warming-up van dat duel liep hij een liesblessure op.

Al vrij snel werd duidelijk dat Koopmeiners het EK niet zou halen. De voormalig sterspeler van AZ heeft de zomer gebruikt om te herstellen van zijn kwetsuur en dat is hem gelukt. Atalanta maakt bekend dat hij meereist naar Nederland, net als onder meer Hans Hateboer, Marten de Roon en Mitchel Bakker.

Het wordt voor Atalanta pas zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen. Op 9 augustus oefent de ploeg van succestrainer Gian Piero Gasperini tegen FC Sankt Pauli. Vijf dagen later wacht het duel om de Europese Supercup met Champions League-winnaar Real Madrid.

Het is op dit moment zeer de vraag of Koopmeiners erbij zal zijn tegen Real Madrid. De Oranje-international staat in de concrete belangstelling van Juventus, dat op korte termijn een eerste bod zal neerleggen bij Atalanta.

Juventus wil eerst de naderende transfer van Matías Soulé naar AS Roma afronden voordat het zich meldt in Bergamo. Soulé's transfer is zo goed als rond, waardoor een bod op Koopmeiners zeer snel verwacht wordt. Atalanta zou inzetten op een transfersom van zo'n zestig miljoen euro.

