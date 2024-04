Komt er een EK-knaller met Rotjoch, Noa Lang en Memphis Depay?

In de gloednieuwe serie Stersupporters brengt Voetbalzone een bezoek aan BN’ers die gepassioneerde voetbalfans zijn. In gesprekken spelvorm wordt het fanatisme van bekend Nederland blootgelegd. In deze aflevering reizen we af naar de hoofdstad voor een fanatieke aanhanger van Ajax: Rotjoch.

De 42-jarige Angelo Diop, alias Rotjoch, is geboren en getogen in de Bijlmer en is host, presentator en het meesterbrein achter het razend populaire hiphop-platform 101Barz, dat op YouTube ruim 1 miljoen abonnees heeft. Naast muziek heeft Rotjoch een andere grote liefde en dat is de club uit zijn geboortestad. Met verslaggever Jelle Kusters bespreekt hij zijn bijzondere band met de recordkampioen. Met als eerste vraag: Waarom Ajax?

“Ik ben in Amsterdam geboren, in tegenstelling tot veel andere Ajacieden. Ik ben een echte Amsterdammer en ik vind Ajax echt een hele mooie club. Als je kijkt naar de geschiedenis bijvoorbeeld, dat Ajax als vrij kleine wereldstad meerdere keren de Europa Cup I of de Champions League heeft gewonnen.”

Kutsituatie

Van dat niveau zijn de Amsterdammers inmiddels zeer ver verwijderd. De club is bezig aan een rampseizoen en moet nog alle zeilen bijzetten om Europees voetbal te behalen. In de beker werd een historische nederlaag geleden tegen de amateurs van Hercules, in de competitie trakteerde aartsrivaal Feyenoord Ajax afgelopen zondag op een ongekende oorwassing (6-0) en ook in Europees verband kon Ajax weinig potten breken.

Het slechte seizoen van Ajax weerhoudt hem er niet van een paar sneren naar de aartsrivaal te gooien.: “We zijn gewoon gewend om te winnen. We zijn niet die andere club die één keer in de tien of twintig jaar kampioen wordt. Over de laatste ontmoeting gaan we het niet hebben, maar kijk naar de sterren die wij op onze borst hebben. We hebben dubbel zo veel gewonnen. We hebben nu gewoon een slecht jaar en het is hun goed recht om ons uit te lachen.”

De eerste stadionbezoeken van Rotjoch stammen nog uit de tijd dat de club in Stadion De Meer speelde. Samen met zijn buurman ging de kleine Rotjoch dan mee. “Mijn benedenbuurman was een Ajacied tot op het bot. Dat was zo anders dan nu met de Johan Cruijff ArenA. Je had een soort kantine waar je appelkoeken en een tosti kon halen, nu betaal je 8,70 euro voor een biertje.”

Rappen

Samen met een andere Ajacied in hart en nieren onder de artiestennaam Architrackz, bracht Rotjoch begin dit seizoen een nummer uit genaamd ‘Jaxie Mannetje’. Eerder heeft de rapper ook Memphis Depay in zijn studio mogen verwelkomen. Ook Noa Lang en Quincy Promes kunnen op lof rekenen voor hun zangkunsten, maar een EK-knaller lijkt er niet te gaan komen.

“Ik vind niet dat je een EK-knaller moet maken met de spelers, dat vind ik niet zo gepast. Dat brengt ook weer onnodig druk met zich mee. Zo’n liedje wil ik wel met ze maken wanneer we het EK winnen.”, besluit Rotjoch.

