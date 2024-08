'Komst Matthijs de Ligt drijft concurrent naar de uitgang bij Manchester United'

Fiorentina werkt hard aan de komst van Victor Lindelöf, zo beweert de Italiaanse tak van Sky Sport. De Zweed voelt zich overbodig geraakt door de komst van Matthijs de Ligt en overweegt eieren voor zijn geld te kiezen. Manchester United staat al langer open voor een vertrek van de dertigjarige verdediger.

Lindelöf weet dat hij met de komst van De Ligt weinig speelminuten zal krijgen bij United dit seizoen. De verdediger heeft nog een contract tot volgend jaar zomer, maar drukt met zijn salaris van drie miljoen euro per jaar flink op de financiële huidhouding.

United staat dan ook open voor een vertrek van de Zweed. Bij Fiorentina wordt gekeken naar de ontsnappingsvoorwaarden en in hoeverre United te hulp wil schieten wat betreft het salaris. Fiorentina is niet bereid om drie miljoen euro per jaar te betalen voor Lindelöf.

Premier League Brighton & Hove Albion BHA 2024-08-24T11:30:00.000Z 13:30 Manchester United MUN

La Viola is al bijzonder actief gebleken op de transfermarkt en wist deze week voormalig AZ'er Albert Gudmundsson in te lijven. Ook David de Gea komt de gelederen versterken, net als Moise Kean. Daar tegenover staat het waarschijnlijke vertrek van Nico González, die op het punt staat te vertrekken naar Juventus.

Lindelöf wist, mede door blessures, nooit uit te groeien tot onbetwiste basisspeler bij Manchester United. De verdediger sukkelde met zijn fitheid en moest onder meer drie maanden missen door een liesblessure. Afgelopen seizoen kon hij niet afmaken door een dijbeenblessure.

Afgelopen winter werd het contract van Lindelöf met een jaar verlengd door United. Hij was op dat moment de speler op wie Erik ten Hag het vaakst een beroep deed. Lindelöf werd zowel in het centrum als op de linksbackpositie geposteerd.

Sinds zijn komst van Benfica in de zomer van 2017 kwam Lindelöf tot 259 wedstrijden in het shirt van United. Daarin wist hij vier keer te scoren en was hij zeven keer aangever. United telde ruim zes jaar geleden 35 miljoen euro neer voor de mandekker.