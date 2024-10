Kompany breekt nu al record bij Bayern München en overtreft Guardiola en Ancelotti

Vincent Kompany kent een vliegende start als trainer van Bayern München. De Belg is vooralsnog ongeslagen in de Bundesliga en wist met zijn ploeg al 29 keer het net te vinden. Dat is een record.

Nooit eerder wist een trainer van Bayern München in zijn eerste acht Bundesliga-wedstrijden 29 keer te scoren met zijn elftal. Bayern was afgelopen weekend met 5-0 te sterk voor het VfL Bochum van Dani de Wit en Myron Boadu.

De klinkende zege was voor Bayern en Kompany een welkome opsteker, daar de ploeg vier dagen eerder pijnlijk onderuit ging in de Champions League op bezoek bij FC Barcelona (4-1). Het betekende de tweede nederlaag in het miljardenbal.

Bayern is met Harry Kane (9 goals), Michael Olise (5) en Jamal Musiala (4) goed vertegenwoordigd in het topscorersklassement van de Bundesliga. Alle drie waren ze trefzeker tegen Bochum. Ook Leroy Sané en Kingsley Coman werkten zichzelf op het scorebord.

"We hebben ons werk gedaan, van de eerste tot de laatste minuut", jubelde Kompany na afloop tijdens de persconferentie. "Ik ben blij met het resultaat en met de doelpunten. Dit is de lijn die we moeten doortrekken."

Nooit eerder lukte het een trainer van Bayern München om na acht Bundesliga-wedstrijden 29 keer het net te hebben gevonden. Bayer Leverkusen is na Bayern de meest productieve club in Duitsland met twintig treffers tot dusver.

Bayern staat voor een belangrijke week. Woensdag neemt de ploeg het in de strijd om de DFB Pokal op tegen FSV Mainz. Vorig seizoen werd de grootmacht in deze fase van het toernooi uitgeschakeld door het nietige 1. FC Saarbrücken, de toenmalige nummer 15 van het derde niveau.

Vervolgens staat het elftal van Kompany in de Champions League tegenover Benfica. Na twee nederlagen is Bayern gebaat bij een goed resultaat om uitzicht te houden op kwalificatie voor de volgende ronde.