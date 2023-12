Kolo Muani krijgt eindelijk zijn moment van glorie bij Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond met moeite de drie punten in het Parc des Princes kunnen houden. De ploeg van Luis Enrique leek tegen FC Nantes even op weg naar puntenverlies, maar invaller Randal Kolo Muani redde de Parijzenaren met een laat doelpunt: 2-1. De spits werd met grote verwachtingen voor 95 miljoen euro overgenomen van Eintracht Frankfurt, maar het was pas zijn vierde competitiedoelpunt voor PSG. De andere treffer van de thuisploeg kwam overigens op naam van Bradley Barcola. PSG blijft ruim aan kop in de Ligue 1, terwijl Nantes de nummer negen van de competitie is.

Al na achttien seconden was Kylian Mbappé dicht bij een doelpunt, maar doelman Alban Lafont tikte de inzet van de steraanvaller uit de onderhoek. In de veertiende minuut werd ook Arnau Tenas gedwongen tot een redding, die schitterend was. De keeper van PSG, die speelde in plaats van de geschorste Gianluigi Donnarumma, keerde een gevaarlijk afstandsschot van Florent Mollet, dat op weg was naar de kruising.

Vlak voor rust opende Bradley Barcola de score namens PSG. De linkeraanvaller dribbelde over de achterlijn naar binnen en vond knap de verre hoek: 1-0. Zo ging de thuisploeg comfortabel rusten, maar Nantes kwam binnen tien minuten in de tweede helft terug tot 1-1.

Is Kolo Muani de reddende engel? ?? De spits staat 4 minuten in het veld en schiet Paris Saint-Germain op voorsprong ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGFCN pic.twitter.com/PvXsXmfvr0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 9, 2023

Mostafa Mohamed torende bij een hoekschop boven de defensie van PSG uit en kopte binnen: 1-1. De Egyptenaar kreeg enkele minuten later een gouden kans op de counter, maar Nantes wist de drie-tegen-twee-situatie niet goed uit te spelen. Tenas kon het schot van Mostafa keren.

PSG zette Nantes in het restant van de wedstrijd weliswaar onder druk, kansen waren schaars. Toch wisten de Parijzenaren in de 83ste minuut een winnend doelpunt te forceren.

Marco Asensio slingerde een vrije trap gevaarlijk naar de tweede paal, waar Lucas Hernández klaarstond om te koppen. Doelman Lafont keerde de bal, maar kon een simpele rebound voor Kolo Muani niet voorkomen: 2-1.

Asensio had de wedstrijd luttele minuten later moeten beslissen. De aanvaller kon vrij aannemen in het strafschopgebied, maar ramde over. Luis Enrique baalde behoorlijk van de misser, maar PSG wist de voorsprong wel vrij simpel vast te houden.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Paris Saint-Germain 15 11 3 1 26 36 2 AS Monaco 15 9 3 3 11 30 3 OGC Nice 14 8 5 1 9 29 4 Lille OSC 14 7 5 2 8 26 5 RC Lens 15 6 5 4 4 23 6 Reims 14 7 2 5 1 23 7 Stade Brest 14 6 4 4 3 22 8 Olympique Marseille 14 5 5 4 4 20 9 Nantes 15 5 3 7 -6 18 10 Le Havre 14 3 7 4 -3 16 11 Metz 14 4 4 6 -7 16 12 Stade Rennes 15 3 6 6 -1 15 13 Montpellier 15 3 6 6 -3 14 14 Strasbourg 14 3 5 6 -7 14 15 Toulouse 14 2 7 5 -4 13 16 Lorient 14 2 6 6 -7 12 17 Clermont 14 2 4 8 -12 10 18 Olympique Lyon 14 1 4 9 -16 7

