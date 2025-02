Koevermans diep onder de indruk van Ajax-speler: 'Hij doet het fantastisch'

Ajax wist in de eerste helft tegen Go Ahead Eagles niet te imponeren, en kwam tot weinig kansen. Toch is er één Ajacied die ESPN-analist Danny Koevermans wel kan bekoren: Matheus.

Vlak voor de wedstrijd begon werd bekend dat Remko Pasveer toch niet in actie kon komen tegen Go Ahead, omdat de routinier kampt met een lichte blessure. Matheus, die in de winterse transferperiode overkwam van Braga, mocht daardoor zijn debuut maken.

De Braziliaan maakte in de eerste helft een goede indruk. Zo stond hij paraat bij de weinige kansjes van Go Ahead en kreeg hij applaus voor zijn schitterende pass op Bertrand Traoré, die niet wist te profiteren van de ruimte die voor hem lag.

"Hij laat een uitstekende indruk achter", vertelt Koevermans. "Deze bal pakt hij goed achter de laatste lijn, dat heeft hij goed gezien", doelt hij op een moment dat Matheus een bal onderschepte en rond de middenlijn het spel hervatte.

"We zagen ook die voorzet die hij pakte. Hij maakt tot nu toe een hartstikke betrouwbare indruk. Hij speelt gewoon een uitstekende eerste helft. Dat mag ook gezegd worden. Het is natuurlijk zonde dat je keeper je beste man van de eerste helft is."

"Maar ja, als dat zo is, moeten we dat ook benoemen. En hij doet het fantastisch."

Door de afwezigheid van Pasveer is Paul Reverson overigens opgenomen in de selectie. De goalie speelt zijn wedstrijden voor Jong Ajax.