Koeman wijzigt Nederlands elftal op drie plaatsen voor duel met Oostenrijk

Bondscoach Ronald Koeman voert diverse wijzigingen door in de opstelling van het Nederlands elftal, zo is dinsdagmiddag officieel bekendgemaakt. Er zijn basisplaatsen voor Lutsharel Geertruida, Donyell Malen en Joey Veerman, spelers die vrijdag tegen Frankrijk nog op de bank zaten. De ontmoeting met Oostenrijk in Berlijn begint om 18:00 uur.

Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong en Xavi Simons, die tegen Frankrijk nog aan de aftrap verschenen, worden gepasseerd door Koeman. Tijjani Reijnders schuift bij het Nederlands elftal door naar de nummer 10-positie voor de afsluitende groepswedstrijd tegen Oostenrijk, wat ten koste gaat van de basisplek van Simons.

Johan Derksen meldde maandagavond in Vandaag Inside dat Dumfries niet helemaal fit is en dat Geertruida zijn plaats op de rechtsbackpositie inneemt. Naar nu blijkt start Dumfries inderdaad niet, al is nog onbekend of dat te maken heeft met een blessure bij de speler van Inter.

Opstelling

Bart Verbruggen is de weinig verrassende keuze van Koeman onder de lat. De goalie ziet de viermansdefensie voor zich bestaan uit Geertruida, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Het middenveld wordt gevormd door Jerdy Schouten, Veerman en Tijjani Reijnders als nummer 10. Malen, Memphis Depay en Cody Gakpo zijn de aanvallers van dienst.

Het Nederlands elftal kreeg maandag uitstekend nieuws. Omdat Albanië niet wist te winnen van Spanje (0-1), is Oranje nu al zeker van een plek in de achtste finales. Alhoewel de kwalificatie niet uit de lucht komt vallen, is het doel van Koeman tegen Oostenrijk duidelijk: winnen.

Oranje wil groepswinnaar worden en daarvoor heeft het momenteel iets betere papieren dan Frankrijk, dat eveneens een doelsaldo van +1 heeft, maar onder Oranje staat vanwege het aantal gescoorde doelpunten (1 om 2).

"We proberen gewoon eerste te worden in de groep. Dat is wat we willen. Het wordt een zware wedstrijd, omdat Oostenrijk zeker niet te onderschatten is. We zullen heel goed en geconcentreerd in ons balbezit moeten zijn", sprak Koeman lovend over Oostenrijk.

Eén van de redenen dat Koeman op zijn hoede is voor het Alpenland, is de befaamde 'Red Bull-school', waar bondscoach Ralf Rangnick een groot liefhebber van is. "De intensiteit is heel hoog, maar met momenten ook risicovol. Daar moet je een goede balans in vinden, vind ik. Maar elke wedstrijd van Oostenrijk is leuk om te kijken."

Oostenrijk is nog niet helemaal zeker van de achtste finales, maar het moet gek lopen willen de manschappen van Rangnick zich daar niet voor plaatsen. Alleen een ruime nederlaag tegen Oranje kán dat verhinderen. Gernot Trauner is overigens niet van de partij. De aanvoerder van Feyenoord liep in het duel met Polen (1-3 winst) een liesblessure op.

Opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Veerman; Malen, Memphis, Gakpo

Opstelling Oostenrijk: Pentz; Posch, Wöber, Lienhart, Wimmer; Seiwald, Prass; Grillitsch, Schmid, Sabitzer; Arnautovic

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Nederland - Oostenrijk Winst Nederland Gelijkspel Winst Oostenrijk Stem Nederland - Oostenrijk Winst Nederland 62% Gelijkspel 21% Winst Oostenrijk 17% Totaal aantal stemmen: 235 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties