Koeman wijzigt basiself op liefst 6 posities, maar heeft geen plek voor Dallinga

Dinsdag, 21 november 2023 om 19:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:11

Ronald Koeman heeft de opstelling bekendgemaakt voor het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Gibraltar. De bondscoach voert ten opzichte van het gewonnen duel met Ierland (1-0) zes wijzigingen door, maar een debuut voor Thijs Dallinga zit er nog niet in. Het 5-3-2 systeem is bovendien ingeruild voor een 4-3-3 formatie.

Bart Verbruggen is wederom de doelman van dienst. Hij ziet een iets andere verdediging voor zich. Stefan de Vrij en Virgil van Dijk zijn bekende gezichten in het centrum, waar ook Quilindschy Hartman tegen Ierland al speelde. Jordan Teze vervangt Denzel Dumfries aan de rechterkant.

Het middenveld is compleet getransformeerd. Mats Wieffer, Teun Koopmeiners en Joey Veerman vormen de middelste linie. Voorin staat Wout Weghorst weer in de punt van de aanval, waar hij dit keer wordt geflankeerd door Donyell Malen (links) en Calvin Stengs (rechts).

De doorgevoerde wijzigingen gaan naast Dumfries ten koste van Daley Blind, Tijjani Reijnders, Jerdy Schouten, Xavi Simons en Cody Gakpo.

Gibraltar speelt officieel thuis, al zal het daar weinig van merken. In oktober werd bekend dat de wedstrijd in het Portugese Faro moet worden afgewerkt. Het Victoria Stadium in Gibraltar voldoet niet aan de regels over verlichting en stadioncapaciteit. Gibraltar kreeg enige tijd vrijstelling, op voorwaarde dat de werkzaamheden aan het stadion in het seizoen 2020/21 zouden beginnen. Door de coronapandemie werd dat doel niet behaald.

"Hoewel we een defensieve aanpak hebben, maken de spelers onder Ribas aan de bal een zelfverzekerde indruk”, analyseerde Jose Mari Ruiz voor Voetbalzone. De journalist van de publieke omroep GBC stelt dat er ook aanvallende intenties zijn bij de ploeg. “Waar mogelijk wordt er ook van achteruit gevoetbald, wat bijvoorbeeld te zien is bij doeltrappen.” Zaterdag leed Gibraltar een 14-0 nederlaag tegen Frankrijk. Nog nooit verloor Gibraltar met zulke grote cijfers.

Voor Oranje is Faro geen onbekend terrein. Op het EK 2004 werd daar de halve finale gehaald. Na een zinderende kwartfinale tegen Zweden werd Edwin van der Sar de held van Oranje, door een penalty van Olof Mellberg te keren. Eerder in de serie schoot Zlatan Ibrahimovic, toen nog speler van Ajax, hoog over. Namens Oranje miste alleen Phillip Cocu.

Koeman kondigde maandag op de persconferentie al aan dat hij wijzigingen zou doorvoeren. "Iedereen wil graag spelen. Dat is mooi. Maar ik wil wat andere spelers aan het werk zien. Ik vind het goed om andere spelers een kans te geven." Oranje werkte in de thuiswedstrijd tegen Gibraltar een slechte wedstrijd af. In De Kuip stond het bij rust slechts 1-0 en na de onderbreking werd het er niet veel beter op: 3-0. Doelpuntenmakers toen waren Memphis Depay en Nathan Aké (tweemaal). Zij zijn er dinsdag wegens blessureleed niet bij.

Opstelling Gibraltar: Coleing; Mouelho, J. Chipolina, Olivero, R. Chipolina; Sergaent, Walker, De Haro; Casciaro, De Barr, Pozo.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Teze, De Vrij, Van Dijk, Hartman; Wieffer, Koopmeiners, Veerman; Stengs, Weghorst, Malen.