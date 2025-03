Ronald Koeman is maandagmiddag aangeschoven voor de traditionele persconferentie van het Nederlands elftal. Op het perspraatje bespreekt hij onder meer de afwezigheid van Micky van de Ven voor het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League.

''Ik had hem er graag bij gehad. Alleen vrijdag, tot het laatste moment vóór het bekendmaken van de definitieve selectie, is er contact geweest tussen mij, Micky, dokter Edwin Goedhart met Tottenham Hotspur. En toen hebben we de keuze gemaakt om hem niet op te roepen'', verklaart Koeman de afwezigheid van de verdediger.

''Zijn fitheid was een groot vraagteken. En met het verleden van de afgelopen periode van Micky, heb ik besloten hem niet op te roepen. Maar dat had ik liever wél gedaan'', baalt de bondscoach van de afwezigheid van de multifunctionele verdediger van Tottenham.

Verslaggever Jeroen Stekelenburg van de NOS had het idee dat Van de Ven juist dolgraag voor Nederland wilde uitkomen. ''Is het dan dat de club dat niet wil?'', krijgt Koeman voorgelegd. ''Nee. Hij ziet zelf dat zelf ook in'', zo benadrukt de keuzeheer van Oranje.

''Maar ik weet hoe dat gaat. Als ik aan een bepaalde speler vraag hoe het gaat, is het geweldig. Terwijl hij daarvoor waarschijnlijk tegen de dokter heeft gezegd dat er toch lichte klachten zijn'', spreekt de oefenmeester uit ervaring.

''Naar buiten toe leek het alsof hij er klaar voor was, maar helaas uiteindelijk niet'', zo besluit Koeman zijn verhaal over het ontbreken van de 23-jarige verdediger uit het Noord-Hollandse Wormer.

Van de Ven debuteerde in oktober 2023 in het Nederlands elftal. Bijna anderhalf jaar later staat de teller voor de in de Premier League actieve verdediger op tien interlands.