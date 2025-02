Koeman vindt geen opvolger in de spits en valt mogelijk terug op 98-voudig international

Waar het leek dat de Oranje-deur voor Memphis Depay (31) gesloten was door zijn clubloze status, staat die nu toch op een kier. Bondscoach Ronald Koeman vindt dat de 98-voudig international in zijn huidige vorm in aanmerking komt voor het Nederlands Elftal.

Volgende maand speelt Oranje het tweeluik voor de Nations League tegen Spanje. Aankomende vrijdag maakt Koeman de voorselectie bekend voor de kwartfinale van dit toernooi.

Memphis heeft in de Campeonato Paulista één goal en twee assists en drukt een stempel op het spel van de club. Dat is ook Koeman opgevallen: “Van alle internationals heb ik het meeste contact met hem. We hebben het er over gehad. Als hij zo verder gaat, is hij echt in beeld voor straks in maart”, aldus de bondscoach.

In september 2024 tekende Depay een contract bij Corinthians, nadat hij sinds eind mei clubloos was. Sinds de halve finale op het EK tegen Engeland werd de spits niet meer opgeroepen: “Hij is in mijn optiek nog niet goed genoeg en niet fit genoeg”, verklaarde Koeman destijds.

Eén van de voorwaarden om opgeroepen te worden, was dat de 31-jarige aanvaller een nieuwe club zou vinden. Nu hij die heeft en steeds meer minuten maakt bij Corinthians, komt hij opnieuw in aanmerking voor de selectie van het Oranje.

Koeman heeft de deur voor Memphis nooit volledig gesloten, in tegenstelling tot spelers als Georginio Wijnaldum en Steven Bergwijn. Als de spits in topvorm is, kan hij van absolute waarde zijn voor het Nederlands elftal. Koeman heeft bovendien nog geen geschikte opvolger voor hem gevonden.

Donderdagnacht om 1.30 uur begint Corinthians aan het tweeluik in de Copa Libertadores tegen Universidad Central uit Venezuela. In de Campeonato Paulista kreeg de Oranje-international rust met het oog op dit duel. Memphis moet met zijn club proberen zich te plaatsen voor de groepsfase van het grootste clubtoernooi van Zuid-Amerika.