Ronald Koeman onthult of bekritiseerde Memphis Depay start tegen Oostenrijk

Ronald Koeman onthult of bekritiseerde Memphis Depay start namens Nederlands elftal tegen Oostenrijk

Memphis Depay staat dinsdag tegen Oostenrijk ‘gewoon’ in de basis bij het Nederlands elftal. Dat heeft Ronald Koeman laten weten in gesprek met de NOS. De dertigjarige aanvaller kreeg de voorbije dagen flink wat kritiek vanwege zijn mindere optredens tegen Polen en Frankrijk. Toch twijfelt de bondscoach niet of hij Memphis in de basis moet laten staan.

“Ik twijfel totaal niet aan hem", aldus Koeman over Memphis in gesprek met de NOS. "Natuurlijk kan en moet het beter, maar er zit ook een verleden bij van wedstrijdritme. Memphis zal net als wij allemaal in het toernooi moeten groeien.”

Ook op de persconferentie richting de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk ging Koeman nog een keer in op Memphis. “Ik heb een goed gevoel bij hem. Ik denk dat hij zeer zeker een speler is die zelfkritisch is. Hij was ook niet tevreden over zijn wedstrijd. Hij vindt dat het ook beter moet en kan. Maar hij heeft wel een verleden met blessures, dus ik had ook niet verwacht dat hij al in z’n topvorm zou zitten voordat het toernooi begon. Maar dat het beter moet, is wel duidelijk”, aldus Koeman maandagavond.

Joshua Zirkzee

Van Joshua Zirkzee werd maandag bekend dat hij ziek was, en niet meedeed aan de training van Oranje. Toch is hij wel meegegaan naar Berlijn: waar de rest van de selectie met de trein ging, werd Zirkzee gebracht met de auto.

“Het gaat inmiddels beter met hem", citeert de NOS Koeman. "Gisteren (zondag, red.) was het niet goed, hij had lichte koorts en heeft ook niet getraind. Net zoals vanochtend overigens. Hij is nu in het hotel, we kijken morgen (dinsdag, red.) of hij erbij kan zijn.”

Mocht Zirkzee op tijd fit zijn voor de wedstrijd tegen Oostenrijk, dan staat hij niet in de basis. “Als hij zich goed voelt, zit hij in principe op de bank”, kondigt Koeman aan.

Over Brian Brobbey, die tijdens de voorbereiding op het EK geblesseerd raakte aan zijn hamstring, had Koeman goed nieuws: de spits van Ajax is inmiddels volledig fit.

