Koeman riep middenvelder van Ajax niet op voor Oranje, maar sprak hem wél tweemaal

Ronald Koeman is tevreden over de ontwikkeling die Kenneth Taylor doormaakt bij Ajax en sprak daar recentelijk ook over met de middenvelder. Desondanks besloot de bondscoach van het Nederlands elftal om de Ajacied niet op te roepen voor de aankomende duels van Oranje in de Nations League.

''Ik heb twee keer gesproken met Kenneth'', geeft Koeman maandag te kennen op een persmoment van het Nederlands elftal. ''Eén keer omdat ik begreep dat hij wel wat meer, duidelijkheid is misschien niet het juiste woord... Hij wilde weten hoe ik zag positie zag ten opzichte van Oranje.''

''En daar heb ik met hem over gesproken. En ik heb ook over zijn positie gesproken'', zo verduidelijkt Koeman, die Taylor wel gewoon scherp in de gaten houdt bij Ajax.

''Ik vind dat hij de laatste periode, ten opzichte van vorig seizoen, veel beter speelt. Als je hem gisteren (tegen FC Twente, red.) ook weer zag spelen. Hij was bij twee goals betrokken met een assist. En daar legt denk ik ook zijn kracht: het juiste moment kiezen in de aanval'', looft Koeman de aanvallende kwaliteiten van Taylor.

''Kenneth speelde ook een periode als nummer 6, maar ik denk dat hij veel meer een aanvallende middenvelder is. En zo speelt hij nu ook bij Ajax. Ik vond het dus wel nodig om hem te zeggen dat hij er niet bij zit'', aldus Koeman, die weet dat de concurrentie voor Taylor bij het Nederlands elftal groot is.

''Voor de 10-positie hebben we Koopmeiners en Reijnders. Dan moet je van goeden huize komen om dat te winnen. Maar het belletje laat zien dat ik zeer tevreden ben over hoe Kenneth zich dit seizoen ontwikkelt'', zo besluit de Oranje-coach.

Taylor (22) debuteerde in september 2022 in het Nederlands elftal. De jonge middenvelder staat inmiddels op vier interlands in Oranje.