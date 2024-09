Koeman reageert op uitgesproken interview van Bergwijn: 'Het raakt me totaal niet'

Ronald Koeman is ‘totaal niet’ geraakt door het uitgesproken interview van Steven Bergwijn dat vrijdagochtend te lezen was in De Telegraaf. De 26-jarige aanvaller van Ittihad Club liet weten dat hij ‘klaar is’ met de bondscoach van Oranje en niet meer onder hem wil spelen. Koeman reageert op de persconferentie relaxed op het interview.

“Hoe mijn humeur is sinds vanochtend? Goed, want?”, reageert de trainer op de vraag van ESPN-verslaggever Pascal Kamperman. “Ik heb het niet gelezen, wel gehoord. Het is logisch dat hij reageert, toch?”

“Wat ik van de inhoud vond? Daar zullen we het maar niet meer over hebben. Of het me raakt? Nee, totaal niet. Ik heb over een sportieve ambitie gesproken. Dat ik deze stap niet van sportieve ambitie vind getuigen. Veel meer heb ik volgens mij niet gezegd”, is Koeman relaxed.

Bergwijn gaf onder meer aan dat Koeman ‘zijn geloofwaardigheid verliest als hij doorgaat met zijn eigen spelers bekritiseren in de media’. “Geloofwaardigheid, als je dat woord gebruikt...”, verzucht Koeman op de persconferentie. “Als ik had gezegd dat ik vind dat dit een sportieve stap is voor hem, dán was ik ongeloofwaardig geweest.”

“Of het handiger was geweest om dat even vooraf met hem te bespreken? Heel veel spelers bellen mij als ze een stap maken. Pascal (Kamperman, red.), laten we het niet groter maken dan het is.”

“Ik heb iets gezegd waar ik achter sta. Hij heeft nu gereageerd, dat is zijn goedrecht. We gaan allebei verder met ons leven. Ik heb totaal geen problemen met Steven, helemaal niet. Ik denk dat ik een bondscoach ben geweest die hem altijd gesteund heeft en de kans heeft gegeven. Zelfs afgelopen zomer. Nogmaals, dat is onbelangrijk op dit moment.”