Koeman ‘maakt zich zorgen’ over Cillessen en onthult gevolgen voor voorselectie

Zondag, 14 mei 2023 om 12:01 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:21

Ronald Koeman maakt zich zorgen over Jasper Cillessen. De 65-voudig Oranje-doelman grossiert de laatste weken in geblunder, waarmee hij zijn club NEC in ieder geval tegen sc Heerenveen een punt afsnoepte. Koeman vindt het echter nog niet genoeg om Cillessen niet in zijn aanstaande voorselectie op te nemen. "Dat vind ik ook niet terecht", aldus de bondscoach bij Goedemorgen Eredivisie.

Het geschutter begon voor Cillessen in de (met 1-4 verloren) Gelderse derby van half april. Bij één Arnhemse goal ging hij gruwelijk in de fout, terwijl hij een tweede flater alleen vanwege buitenspel niet afgestraft zag worden. Twee weken later ging het opnieuw mis tegen Heerenveen. Cillessen dacht een bal naast te zien gaan, maar verkeek zich daar totaal op en zag de 'inzet' via de paal binnenrollen. Daardoor verloor NEC op de valreep met 2-3.

?? Ronald Koeman schrok van de blunders van Jasper Cillessen. "We maken ons wel zorgen" — ESPN NL (@ESPNnl) May 14, 2023

Koeman schrok het meest van Cillessens optreden tegen de Friezen. "Dat dit (het geschutter tegen Vitesse, red.) gebeurt, kan iedere keeper een keertje overkomen. Ik schrok meer van die laatste goal tegen Heerenveen. Dan is denk ik toch een stukje onzekerheid en vertrouwen wat hij op dit moment mist. Ik kan me niet voorstellen dat dit een fout is die een keeper een keer maakt", aldus de bondscoach, die maandag zijn voorselectie voor de halve finale van de Nations League bekendmaakt.

Daarin is sowieso plek voor Cillessen, belooft Koeman. "Volgens mij heeft dit toch met zijn hele situatie te maken van de laatste wedstrijden. Normaal is het gewoon een zeer goede keeper en dan accepteer je ook foutjes. Van iedereen. Maar het zijn er wel een aantal in een korte periode. Maar om definitief te zeggen dat hij niet meer in beeld is, vind ik ook niet terecht", besluit de bondscoach.

Maar wie is Koemans eerste keus?

Koeman wil nog niet verklappen wie er op 14 juni onder de lat staat tegen Kroatië. Afgelopen interlands was Cillessen eerste keus, al was dat meer uit noodzaak. "Voordat ik bondscoach was hadden we natuurlijk Noppert, die een goed WK speelde. En we hadden Bijlow. Dat waren wel de keepers waarvan ik dacht dat als ze fit bleven, we daaruit een keuze gingen maken. Alleen toen waren Noppert en Bijlow er niet en kozen we voor Cillessen." Noppert is nog altijd geen optie tegen Kroatië wegens een liesblessure. Bart Verbruggen lijkt mede daarom ook nog kans te maken op een basisplaats.