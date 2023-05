Koeman maakt selectie bekend: geen Cillessen of Berghuis, Reijnders debuteert

Maandag, 29 mei 2023 om 12:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:52

Ronald Koeman heeft zijn 26-koppige selectie voor de wedstrijden van Oranje in de Nations League bekendgemaakt. De verrassendste naam is die van Tijjani Reijnders. Jasper Cillessen behoort juist tot een van de zeven afvallers. De 34-jarige doelman maakte de afgelopen weken geen zekere indruk in het shirt van NEC. Het Nederlands elftal speelt in juni in eigen land de Final Four van de Nations League, waarin het in de halve finale tegen Kroatië zal uitkomen. Spanje en Italië zijn de overige deelnemers.

Naast de aanwezigheid van Reijnders en de afwezigheid van Cillessen valt vooral het ontbreken van Steven Berghuis op. Mogelijk heeft dat te maken met het incident van zondag, waarbij de Ajacied een klap uitdeelde aan een provocerende FC Twente-supporter. Ook Berghuis' ploeggenoten Brian Brobbey en Davy Klaassen hebben de definitieve schifting niet overleefd, net als Kenny Tete (Fulham), Bart Verbruggen (Anderlecht) en Stefan de Vrij (Internazionale).

Oranje bereikte de Final Four van de Nations League door als eerste te eindigen in een poule met België, Polen en Wales. Nederland en Kroatië nemen het op woensdag 14 juni in De Kuip tegen elkaar op tijdens de eerste halve finale. De andere halve finale tussen Spanje en Italië vindt een dag later plaats in de Grolsch Veste. Het stadion van FC Twente vormt op zondag 18 juni ook het decor voor de troostfinale. In De Kuip wordt aansluitend de finale gespeeld. De Johan Cruijff ArenA en het Philips Stadion waren vanwege andere evenementen niet beschikbaar in juni.

De volledige selectie van Oranje:

Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg) en Andries Noppert (sc Heerenveen)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Bayern München), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United) en Jurriën Timber (Ajax).

Middenvelders: Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Joey Veerman (PSV), Mats Wieffer (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (AS Roma).

Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (PSV) en Wout Weghorst (Manchester United).