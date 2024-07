Koeman legt uit waarom Malen speelt: ‘Hij is daar beter in dan Bergwijn’

Donyell Malen krijgt na enkele wedstrijden een nieuwe kans in de basis van het Nederlands elftal. Ronald Koeman legt voorafgaand aan de halve finale van het EK tegen Engeland uit waarom de aanvaller van Borussia Dortmund de voorkeur geniet boven Steven Bergwijn, die tegen Turkije (1-2 winst) nog startte.

Malen staat opgesteld als rechtsbuiten. "Waarom Malen speelt? Omdat we met diepe zijkanten willen spelen", aldus Koeman bij de NOS. "We willen Memphis Depay wat meer betrekken en een extra man op het middenveld creëren, dan heb je diepte aan de zijkant nodig. Malen is daar beter in dan Bergwijn, ja."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Tegen Turkije had rechtsbuiten Bergwijn nog de opdracht om in het middenveld te komen, maar nu moet dus dus van nummer 9 Memphis komen. "We hebben er één dag op getraind, veel meer kan niet. We zullen daarnaast ook diepte nodig hebben van Tijjani (Reijnders, red.) en Xavi Simons."

Nederland wordt in Dortmund massaal gesteund door het Oranje-legioen. Koeman heeft het er niet specifiek over gehad met de spelers. "Dat hoef je niet te gebruiken, dat zien ze zelf. Volgens mij zitten ze behoorlijk op social media, dus al die filmpjes zullen ze wel zien."

Koeman is blij met de fans. "Dat geeft een boost, hoe iedereen razend enthousiast is. Het is extreem, extremer dan het ooit is geweest. Dat is prachtig. Laten we hopen dat het invloed heeft, zeker in het stadion. Support kunnen we goed gebruiken."

Nederland kent de wapens van Engeland. "We willen Jude Bellingham en Phil Foden met onze twee zessen verdedigen. Denzel (Dumfries, red.) willen we in de zone houden, omdat Kieran Trippier waarschijnlijk diep gaat aan de linkerkant."

Koeman benadrukt het belang van het drukzetten als team. "Het ligt vooral aan het klein houden van de ruimtes. Natuurlijk wil je weleens hoog druk zetten, maar dan moet je wel heel aangesloten spelen, anders ontstaat er ruimte tussen de linies, waar Bellingham en Foden natuurlijk wel raad mee weten."

Verslaggever Jeroen Stekelenburg verwacht geen spektakel van Engeland, maar Koeman gaat daar niet in mee. "Ze hebben goede voetballers, dus ik kan me niet voorstellen dat zij gaan speculeren. Wij willen voetballen en aanvallen waar mogelijk, dus het eventuele schaken zal niet van ons af komen."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties