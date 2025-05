Open sollicitatie voor Nederlands elftal: 'Ik denk dat ik goed genoeg ben'

Joël Piroe hoopt vurig op een kans bij het Nederlands elftal. De 24-jarige spits, die met Leeds promoveerde naar de Premier League, is vastbesloten om zijn kansen te grijpen en is ervan overtuigd dat hij Oranje kan versterken. Het is onduidelijk of bondscoach Ronald Koeman hem al op de radar heeft.

Piroe is bezig aan het beste seizoen uit zijn loopbaan. De aanvaller is met 19 goals (en 7 assists) in 46 competitiewedstrijden de topscorer van de Championship. In de kampioenswedstrijd tegen Stoke City (6-0) scoorde Piroe liefst vier keer.

"Promoveren was mijn eerste doelstelling", zegt Piroe tegenover Voetbal International. De spits wil zijn geluk beproeven op het hoogste niveau in Engeland. "Nu wil ik voelen hoe het gaat in de Premier League, en dan pas de knoop doorhakken. Ik hoop dat ik na volgend seizoen in staat ben om te beoordelen of Oranje haalbaar is voor mij. Ik denk dat ik goed genoeg ben."

In Nederland wordt regelmatig de vergelijking tussen de Eredivisie en de Championship opgeworpen. Piroe heeft er een duidelijke mening over. "Het blijft een beetje jammer hoe de Eredivisie en het Championship tegen elkaar worden afgewogen. Het tempo en de intensiteit liggen hier zoveel hoger dan in Nederland."

Piroe droomt ook van een terugkeer naar PSV, de club waar hij zijn jeugdopleiding doorliep en zijn carrière in Nederland begon. Piroe speelde uiteindelijk veertien officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij drie goals maakte.

"PSV zit diep in mijn hart. Mijn tijd daar is niet geëindigd zoals ik had gehoopt, dus ik sta altijd open voor een terugkeer. Maar op dit moment is het niet realistisch. Nu moet ik eerst de Premier League in," zegt hij vastberaden.

Piroe is uitermate ambitieus. In de Premier League hoopt de targetman volgend seizoen minimaal vijftien doelpunten te maken. "Dat is mijn volgende doelstelling. Ik ga er vol voor."