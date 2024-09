Koeman is glashelder als Driessen hem vraagt of De Ligt dinsdag start in het Nederlands elftal

Ronald Koeman heeft met Matthijs de Ligt gesproken over zijn inschattingsfout van zaterdag tegen Bosnië en Herzegovina. De centrumverdediger taxeerde een voorzet vanaf rechts helemaal verkeerd, waarna Edin Dzeko van dichtbij simpel kon scoren. Ondanks de misser start De Ligt normaal gesproken dinsdag in het Nations League-duel met Duitsland.

''We hebben het daar kort over gehad'', beaamt Koeman tegenover Valentijn Driessen op de persconferentie van dinsdag. ''Bij de goal staat hij positioneel niet goed. Hij kwam niet goed uit met zijn stappen. Dat is individueel een slecht moment van een verdediger.''

''Daar moet je van leren. Maar daar moet je ook niet dramatisch over doen. Dat is gebeurd'', zo benadrukt de bondscoach van Oranje. ''Maar dat moet beter. En verder vond ik dat hij aan de bal juist goede momenten had. Er ontstond ook nog een kans, toen hij hem direct vooruit speelde.''

''Dus we moeten daar ook niet teveel de nadruk op leggen. Maar het is duidelijk dat dit soort momenten beter moeten'', geeft Koeman nogmaals mee aan De Ligt, die ondanks de fout dinsdag zo goed als zeker start tegen Duitsland.

''Je handhaaft hem? Je laat hem staan om dat vertrouwen te houden?'', wil Driessen weten. ''Ja, Valentijn'', is het korte en bondige antwoord van Koeman. De Ligt vormt in dat geval opnieuw een centraal duo achterin met Virgil van Dijk.

Bayern München

Een Duitse journalist wil weten of het van Bayern München een fout is geweest om De Ligt naar Manchester United te laten vertrekken. ''Dat is een moeilijke vraag'', aldus Koeman. ''Want ik weet niet waarom Bayern hem heeft verkocht. Misschien was het juist wel de keuze van Matthijs zelf.''

''Hij belde mij om te zeggen dat hij mogelijk naar Manchester United zou gaan'', brengt de bondscoach in herinnering. ''Het is een goede stap geweest. Maar het was ook prima geweest als hij bij Bayern was gebleven. Maar de club en de speler zelf nemen uiteindelijk de beslissing, zo gaat dat altijd. Ik hoop dat Matthijs zich bij Manchester United blijft ontwikkelen als verdediger en speeltijd krijgt.''