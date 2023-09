Koeman heeft moeite met keuze: ‘Daar ligt de grootste concurrentie’

Woensdag, 6 september 2023 om 20:28 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:05

De positie op het middenveld van het Nederlands elftal naast Frenkie de Jong is het moeilijkst in te vullen. Dat vindt Ronald Koeman, zo vertelde hij woensdag op de persconferentie. Volgens de bondscoach gaat het om de positie waar de grootste concurrentie ligt. Wie er donderdagavond tegen Griekenland op die plek start, wil Koeman nog niet zeggen.

Nadat hij eerder op de persconferentie wel al bekend had gemaakt dat Mark Flekken tegen de Grieken onder de lat zal staan, wilde Koeman niet nóg een positie prijsgeven. “Ik ga niet zeggen wie het wordt. Dat heeft ook te maken met de accenten die we willen leggen.” De bondscoach heeft de keuze uit onder meer Joey Veerman, Mats Wieffer, Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners en Marten de Roon. “We hebben daar wel wat goede spelers. Daar ligt de grootste concurrentie”, aldus Koeman.

Ook De Jong zelf werd door Koeman gevraagd wat zijn gedachten zijn over de invulling van het middenveld. “Maar ik heb niet zoveel inbreng”, onthult de middenvelder van FC Barcelona. “Het is niet zo dat ik ga bepalen wie er speelt of dat ik daar een grote invloed op heb. Als ik ernaar gevraagd word, geef ik mijn mening. Ik loop niet naar de trainer toe en zeg: ‘Die en die moeten spelen.' Ik heb het met de trainer gehad over de invulling van het middenveld, niet over de namen. Daar heb ik geen inspraak in.”

Nederland moet aan de bak in de EK-kwalificatie, want met drie punten uit twee duels staat het op een teleurstellende vierde plek. Van Frankrijk werd met 4-0 verloren, terwijl Oranje met ‘slechts’ 3-0 van Gibraltar won. Het duel met Griekenland begint donderdagavond om 20:45 uur en vindt plaats in het Philips Stadion. Zondagavond speelt Nederland in Dublin ook nog tegen Ierland.