Koeman grijpt direct genadeloos in met wissel: 'Terecht, dit is topvoetbal'

Ronald Koeman is zichtbaar ontevreden en voert halverwege het Nations League-duel tussen Nederland en Duitsland direct een wissel door. Matthijs de Ligt ging bij een 1-0 voorsprong opzichtig in de fout, waardoor de Duitsers de gelijkmaker konden aantekenen. Jan Paul van Hecke komt als debutant in Oranje binnen de lijnen voor De Ligt. Overigens wordt ook Jerdy Schouten vervangen; Quinten Timber komt erin voor de PSV'er.

Oranje kende een droomstart, want al na anderhalve minuut stond het 1-0. Bart Verbruggen bereikte met een lange bal Brian Brobbey, die hem teruglegde op Ryan Gravenberch. De middenvelder van Liverpool gaf vervolgens een diepe bal op Tijjani Reijnders, die een vrije doortocht richting Marc-André ter Stegen had en koel bleef: 1-0.

Nederland leek de wedstrijd volledig onder controle te hebben, maar vervolgens ging het compleet mis. De Ligt leed balverlies, op de daaropvolgende poging van Florian Wirtz had Verbruggen nog een antwoord, maar in de rebound scoorde Deniz Undav alsnog: 1-1.

Het werd ook nog 1-2 aan het einde van de eerste helft. David Raum gleed de bal voor het doel, Undav verlengde en bij de tweede paal kon Joshua Kimmich geheel vrijstaand binnentikken. Kort daarvoor moest Nathan Aké het veld per brancard verlaten.

Voor de camera van de NOS laten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart weten het volledig eens te zijn met het besluit van Koeman om De Ligt al in de rust naar de kant te halen.

“Hij had in de beginfase al een soortgelijk momentje, dat hij de bal eigenlijk op een eenvoudige manier verspeelt door middel van een inspeelpass”, zag Van Hooijdonk. “En dan gebeurt het alsnog een tweede keer. Dat is voor De Ligt vreselijk.”

“Uiteindelijk is topsport keihard, en dan is het gebeurd. We vinden De Ligt allemaal een geweldige speler, maar hoe vaak is dit nu al voorgekomen bij het Nederlands elftal? En ook nog op bijna allemaal cruciale momenten. Op een gegeven moment houdt het op, zeker als je concurrenten hebt die van hoog niveau zijn”, aldus de analist. “Fataal”, voegt Van der Vaart eraan toe.