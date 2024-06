Koeman gaat in op pijnlijke wissel Veerman: ‘Hij struikelt en verliest de bal’

Ronald Koeman is niet te spreken over het optreden van Oranje tegen Oostenrijk. Nederland verloor met 2-3, waardoor het team als derde eindigt in Groep D. Onder meer Joey Veerman zakte door het ijs: de middenvelder werd na iets meer dan een halfuur naar de kant gehaald door Koeman.

In het derde groepsduel in Groep D op het EK ging een dramatisch Oranje met 2-3 ten onder. Door de zege eindigt tegenstander Oostenrijk verrassend als groepshoofd, daar Frankrijk verzuimde te winnen van Polen (1-1).

Een van de spelers die het meest tegenviel was Veerman. De PSV’er ontving in het eerste half uur van de wedstrijd 29 keer de bal. Zestien keer daarvan slaagde hij er niet in om de bal te bezorgen bij een ploeggenoot. Het levert een geslaagd passingsperscentage van 47,4 procent op.

“Ik weet niet hoe Joey Veerman zo kon teleurstellen, dat zal je aan hem zelf moeten vragen”, reageert Koeman op zijn besluit om de middenvelder al voor rust naar de kant te halen. “Ik vond dat er iets moest gebeuren, want daar ben ik voor. Hoe pijnlijk het ook is. Ik had er ook meer kunnen wisselen.”

“Ik vind dat je als trainer moet ingrijpen als we in het eerste halfuur zo spelen. We leden veel balverlies, mede door Veerman. Hij struikelt een keer over de bal en hij geeft ballen weg. Maar hoe dat kan? Geen idee, dat moet je aan hem vragen.”

“Het is voor mij onverklaarbaar. Normaal is de passing juist zijn kwaliteit”, besluit Koeman, die teleurgesteld is in zijn ploeg, maar ook de hand in eigen boezem steekt.”

“Ik vind dat wij als geheel, dus ook wij als technische staf, veel meer moeten en kunnen doen. We moeten de urgentie zien van gevaar bij de tegenstander.”

