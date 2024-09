Koeman bekritiseert transferbeleid van Ajax zonder club bij naam te noemen

Ronald Koeman heeft dinsdag tijdens de persconferentie een plaagstoot uitgedeeld aan Ajax. De bondscoach van het Nederlands elftal heeft drie spitsen opgeroepen voor de komende interlands. Hij stelt dat dat makkelijker te managen is bij Oranje dan bij een club, zoals bij Ajax momenteel het geval is.

Koeman heeft met Wout Weghorst, Brian Brobbey en Joshua Zirkzee drie opties in de punt van de aanval. Weghorst en Brobbey zijn ook elkaars concurrenten bij Ajax, waar men met Chuba Akpom ook nog een derde spits in de selectie heeft.

De spitspositie is een vacature bij Oranje nu Memphis Depay niet is geselecteerd door Koeman. "Dat is interessant om te volgen, want we hebben er drie", aldus Koeman. "Maar het lijkt me met drie iets makkelijker bij Oranje dan bij een club."

Koeman doelt daarmee op de situatie bij Ajax. Trainer Francesco Farioli heeft met de komst van Weghorst liefst drie opties in de punt van de aanval, hetgeen tot kritiek heeft geleid op het aankoopbeleid. Verwacht werd dat Brobbey of Akpom zou vertrekken, maar dat gebeurde niet.

Koeman heeft 'veel contact gehad' met Weghorst. "Als je heel rechtlijnig bent, hadden we misschien dertien spelers gehad. Er zijn veel spelers die later begonnen zijn of nog geen negentig minuten hebben gespeeld. Maar je maakt uitzonderingen voor bepaalde spelers binnen je selectie."

Weghorst is ook zo'n uitzondering. "Hij is fit", aldus Koeman. "Als er iemand is die goed voor zijn lichaam zorgt, is het Wout wel. Hij is altijd bruikbaar, maar niet voor negentig minuten. Dat lijkt me duidelijk."

Memphis Depay

Voor Depay is er momenteel geen plek ingeruimd bij het Nederlands elftal. De aanvaller zit zonder club sinds zijn vertrek bij Atlético Madrid en is daarmee ook (tijdelijk) uit beeld geraakt bij Koeman.

"Als je geen club hebt voetbal je niet en kun je ook niet bij het Nederlands elftal zijn", zei Koeman daarover. "Maar Memphis is dertig jaar. Laten we hopen dat hij nog steeds een club krijgt, fit wordt en gaat spelen. Dan is hij nog steeds een optie bij Oranje."