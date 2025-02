KNVB sleutelt op verzoek van drie Eredivisie-clubs aan wedstrijdprogramma, maar verkoopt Ajax een nee

De wedstrijden Feyenoord - FC Groningen, AZ - RKC Waalwijk en PSV - sc Heerenveen krijgen allemaal een ander speelmoment, zo maakt de KNVB vrijdagochtend bekend. De verplaatsingen hebben alles te maken met de prestaties van de Nederlandse ploegen in Europa.

Feyenoord en PSV wachten loodzware ontmoetingen met respectievelijk Inter en Arsenal in de Champions League. AZ ontvangt daarnaast Tottenham Hotspur in de Europa League.

Om optimaal te kunnen herstellen van de midweekse Europese duels, worden drie Eredivisie-wedstrijden verplaatst. Feyenoord treft Groningen niet meer op zaterdag 8 maart, maar op woensdag 2 april om 20:00 uur.

AZ zou zondag 9 maart bezoek krijgen van RKC, dat affiche vindt na de wijziging plaats op dinsdag 1 april om 20:00 uur. PSV en Heerenveen treffen elkaar nog steeds op zaterdag 8 maart, maar dan een uur eerder. De ploegen trappen om 20:00 uur af. In verband met de wijzigingen is FC Twente - Almere City ingepland om 16:45 uur in plaats van 20:00 uur op zondag 9 maart.

Ook Ajax, dat in de Europa League moet afrekenen met Eintracht Frankfurt, legde bij de KNVB een verzoek neer. De Amsterdamse koploper wenste het uitduel met PEC Zwolle (om 14:30 uur op zondag 9 maart) te verplaatsen, maar kreeg nul op rekest.

De verzoeken van Feyenoord, AZ en PSV zijn gedaan op gronden van de zogeheten Veranderagenda uit 2018. Die afspraken stellen Nederlandse clubs die Europees actief zijn in staat om een verzoek tot verplaatsing van Eredivisie-wedstrijden in te dienen, met het oog op herstel van en voorbereiding op duels in de Champions League, Europa League of Conference League.

“Competitiewedstrijden kunnen alleen worden verplaatst wanneer het speelschema in de Eredivisie dat toelaat, de lokale autoriteiten van de thuisspelende club aan de nieuwe datum/aanvangstijd kunnen voldoen en met goedkeuring van het competitiebestuur betaald voetbal”, aldus de KNVB.