KNVB neemt definitief besluit over restant Ajax - Feyenoord

Maandag, 25 september 2023 om 15:49 • Bart DHanis • Laatste update: 16:40

Het restant van De Klassieker gaat toch uitgespeeld worden, zo heeft de KNVB maandag besloten. De wedstrijd zal woensdagmiddag om 14:00 uur zonder publiek verder worden afgewerkt met een 0-3 tussenstand. Het uitspelen gaat ten koste van het duel van de Amsterdammers met FC Volendam. Die wordt tot nader order uitgesteld. De Klassieker werd zondag in de 56e minuut gestaakt, nadat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid.

"Na een gestaakte wedstrijd bepaalt het competitiebestuur betaald voetbal wat er met de wedstrijd gebeurt", legt de KNVB uit in een verklaring. "Daarbij is het uitgangspunt dat de competitie zo eerlijk mogelijk moet verlopen en een duel dus het liefst op het veld wordt beslist. De wedstrijd moet dan op de kortst mogelijke termijn worden hervat." Daarmee houdt de voetbalbond zich aan de lijn vast die eerder bepaalde dat Sparta Rotterdam voor een paar minuten terug moest reizen naar Vitesse.

Met deze beslissing zal Feyenoord allesbehalve tevreden zijn. De Rotterdammers lieten zondagavond al luid en duidelijk weten dat het zij het duel liever niet meer verder zouden uitspelen en sloten het bovendien niet uit om naar de rechter te stappen wanneer er besloten zou worden om de wedstrijd verder uit te spelen. Arne Slot was na afloop van de wedstrijd duidelijk: “Het is hoe dan ook competitievervalsing.” Ook Ajax zal niet helemaal content zijn. De Amsterdammers zinspeelden volgens het Algemeen Dagblad op een inhaalmoment nog later in het seizoen, op zijn begin vroegst november.

Ajax werd zondagmiddag historisch van het veld geblazen door Feyenoord, dat na 37 minuten al met 0-3 leidde. Gefrustreerde supporters van Ajax konden het niet aanzien en gooiden tot tweemaal toe vuurwerk het veld op, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük in overleg met de zogeheten driehoek besloot tot definitieve staking. Ook na de wedstrijd bleef het nog enige tijd onrustig rond de Johan Cruijff ArenA, waar de harde kern van de Amsterdammers de hoofdingang van het stadion open wist te breken. Buiten het stadion ontstonden rellen, waarbij de ME uiteindelijk in moest grijpen met het gebruik van traangas.

De voor Ajax dramatisch verlopen Klassieker werd ingeleid door rechtsback Anton Gaaei. Hij zag er bij de eerste twee doelpunten van de bezoekers uit Rotterdam slecht uit en mede daardoor stond Feyenoord voor rust al met 0-3 voor in de Johan Cruijff ArenA. De goals kwamen op naam van de zeer alerte Santiago Giménez (2) en Igor Paixão. Maurice Steijn greep al voor rust in door de Deense back naar de kant te halen.