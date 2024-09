KNVB maakt nieuwe datum bekend voor Ajax - FC Utrecht

Ajax en FC Utrecht weten eindelijk wanneer ze het tegen elkaar kunnen opnemen. De KNVB heeft bekendgemaakt dat de wedstrijd, die eerder niet doorging vanwege politiestakingen, op woensdag 4 december om 20.00 uur wordt afgewerkt.

De wedstrijd in speelronde 5 in de Eredivisie stond aanvankelijk voor zondag 15 september op de rol, maar toen kon de wedstrijd geen doorgang vinden vanwege de aangekondigde politiestakingen. Daarop besloot de lokale driehoek een streep door het affiche te zetten.

Als gevolg van de doelbewuste politiestakingen ging een groep Ajax-supporters in protest op het Leidseplein in Amsterdam. De supporters begonnen met het afsteken van vuurwerk, het zwaaien met vlaggen en het zingen van liederen, maar later sloeg de sfeer om.

Voor Ajax wordt de periode voor de winterstop daarom een hele drukke. In de week voorafgaand aan het treffen met Utrecht, spelen de Amsterdammers Europees tegen Real Sociedad en in de Eredivisie tegen NEC. In het weekend daarna staat de uitwedstrijd tegen AZ op het programma.

Eerder werd ook De Klassieker al uitgesteld wegens politiestakingen. Die wordt als gevolg daarvan ook midweeks ingehaald. Nu nemen Feyenoord en Ajax het op woensdag 30 oktober om 18.00 uur tegen elkaar op.