KNVB maakt naam scheidsrechter bekend voor topper in Eredivisie tussen PSV en Ajax

Serdar Gözübüyük is zondag de scheidsrechter bij de topper tussen PSV en Ajax, zo maakt de KNVB maandag wereldkundig. De kraker tussen de koploper en de nummer twee in de Eredivisie in het Philips Stadion begint om 14:30.

Gözübüyük zal in Eindhoven worden geassisteerd door Erwin Zeinstra en Patrick Inia. Marc Nagtegaal is door de scheidsrechterscommissie van de KNVB aangesteld als vierde official.

Pol van Boekel fungeert vanuit zondagmiddag het ARAG Replay Center in Zeist als VAR. De Limburgse arbiter krijgt daarbij assistentie van Michael Osseweijer.

Voor Gözübüyük is het de tweede keer dit seizoen dat hij de leiding heeft over de topper tussen PSV en Ajax. In Amsterdam in november vorig jaar was hij de scheidsrechter in de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax met 3-2 zegevierde tegen de Eindhovense concurrent.

''Waarom laten wij niet een paar keer jaar een grote buitenlandse scheidsrechter fluiten?'', opperde Mario van der Ende, die jarenlang op topniveau floot in de Eredivisie en Europa, eerder deze maandag in een interview met het Algemeen Dagblad.

Van der Ende schuift direct een kandidaat naar voren: ''Ik heb al eerder gezegd: stel bijvoorbeeld de Pool Szymon Marciniak per seizoen aan voor drie wedstrijden. En geef hem deze topwedstrijd in het Philips Stadion.''

Danny Makkelie, die menig topduel in de Eredivisie fluit, is voor PSV - Ajax overgeslagen door de KNVB. De scheidsrechter uit Dordrecht is aangesteld voor de thuiswedstrijd van PEC Zwolle tegen laagvlieger RKC Waalwijk. Beide teams ontmoeten elkaar zaterdagavond in Zwolle.