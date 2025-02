KNVB maakt bekend hoe Heerenveen - Fortuna (het duel van 11-tegen-12) wordt afgewikkeld

De KNVB laat weten dat de uitslag van sc Heerenveen - Fortuna Sittard (2-2) blijft staan. Ondanks dat Fortuna op 1 februari gedurende 45 seconden met een speler te veel op het veld stond, wordt er niet ingegrepen door de voetbalbond.

"De conclusie is dat de onjuiste administratieve/organisatorische beslissing van de arbitrage niet van doorslaggevende invloed is geweest op de definitieve uitslag van de wedstrijd", zo laat de KNVB weten. "Daarom is besloten dat de wedstrijd gespeeld is en is geëindigd in een 2-2-gelijkspel."

De conclusie van de KNVB is opmerkelijk, omdat Fortuna wel degelijk licht profijt haalde uit het numerieke overtal. In de periode dat de ploeg van Danny Buijs met twaalf man op het veld stond, werd namelijk een inworp afgedwongen, die uiteindelijk leidde tot de hoekschop waaruit de gelijkmaker viel.

Het ging in de slotfase mis toen Buijs een dubbele wissel doorvoerde bij Fortuna. Owen Johnson en Darijo Grujcic kwamen in het veld voor Ryan Fosso en Jasper Dahlhaus, maar laatstgenoemde liep vervolgens het veld weer in.

Pas na 45 seconden greep scheidsrechter Erwin Blank in en werd het weer elf-tegen-elf. Heerenveen-trainer Robin van Persie tekende na afloop fel protest aan, maar de KNVB heeft dus besloten dat er niet wordt ingegrepen.