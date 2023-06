KNVB komt PSV tegemoet en verplaatst strijd om de Johan Cruijff Schaal

Donderdag, 1 juni 2023 om 15:40 • Bart DHanis • Laatste update: 17:25

De KNVB heeft het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV twee dagen naar voren gehaald. De wedstrijd stond aanvankelijk op zondag 6 augustus op het programma, maar zal nu op vrijdagavond 4 augustus om 20.00 uur aanvangen. PSV krijgt hierdoor twee dagen meer rust in aanloop naar de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League, die op 8 of 9 augustus zal worden afgewerkt.

De KNVB heeft deze beslissing met alle betrokken partijen genomen. Volgens de Nederlandse voetbalbond is het belangrijk dat PSV de wedstrijden in de voorrondes van de Champions League wint, omdat de ploeg zo coëfficiëntpunten binnen kan halen voor de Eredivisie. Mocht PSV de voorrondes van het miljoenenbal niet overleven, dan zal de club uitkomen in de Europa League.

Vorig jaar streden de Eindhovenaren tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal. In Amsterdam was de ploeg van toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij met 3-5 te sterk voor de Amsterdammers. Guus Til maakte die wedstrijd een hattrick. Ook Cody Gakpo en Xavi Simons zetten hun namen op het scorebord. Aan Amsterdamse zijde namen Steven Bergwijn, Antony en Mohammed Kudus de treffers voor hun rekening.

Dit jaar zal de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal voor het eerst sinds lange tijd niet in de Johan Cruijff ArenA gehouden worden, maar in De Kuip. Dat gebeurde voor het laatst in 2017, toen Feyenoord een paar maanden daarvoor kampioen werd onder Giovanni van Bronckhorst. De afgelopen jaren had Ajax als kampioen het recht om de strijd om de Johan Cruijff Schaal in eigen stadion te spelen.