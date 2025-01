KNVB grijpt keihard in met lange schorsing voor scheidsrechter na arbitrale blunder

De KNVB heeft scheidsrechter Edwin van de Graaf voor een maand geschorst. Dat vertelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De schorsing van Van de Graaf heeft te maken met de onterecht afgekeurde goal van Nick Fichtinger tijdens RKC Waalwijk - PEC Zwolle (1-1) in december.

In de eerste minuut van de blessuretijd leek Fichtinger PEC de drie punten te bezorgen, door uit een hoekschop raak te schieten in de verre hoek. Na overleg met de VAR, Jannick van der Laan, besloot scheidsrechter Van de Graaf het doelpunt echter af te keuren.

De goal leek in eerste instantie afgekeurd te worden omdat de bal niet helemaal stillag toen de hoekschop genomen werd. De regels schrijven voor dat de hoekschop dan moet worden overgenomen. Dat gebeurde echter niet. RKC kreeg een vrije trap en zo werd al snel duidelijk waarom de VAR en Van de Graaf het doelpunt daadwerkelijk afkeurden: buitenspel. Een gigantische blunder van de arbitrage, want uit een hoekschop kun je geen buitenspel staan.

Een maand later komt Verweij in de podcast Kick-off even terug op dat moment. Aanleiding is een opnieuw onterecht afgekeurde goal van Fichtinger dit weekend, tegen PSV. De kopgoal van de middenvelder werd afgekeurd omdat teamgenoot Dylan Mbayo hinderlijk buitenspel had gestaan, maar de VAR had Noa Lang, die het buitenspel in de hoek ophief, over het hoofd gezien.

“Nog even een shout-out naar Nick Fichtinger”, begint Verweij maandag. “Die maakte z’n tweede doelpunt in de Eredivisie, en voor de tweede keer werd een glaszuiver doelpunt afgekeurd.”

“Er is trouwens een scheidsrechter, Edwin van de Graaf, bij dat bewuste momentje tegen RKC. Hij was de scheidsrechter, en hij is een maand geschorst door de KNVB. Omdat hij die goal afkeurde. Dat hele team is geschorst.”

“Het is natuurlijk een enorme schande als je de spelregels niet kent, en niet weet dat je bij een corner niet buitenspel kunt staan. En op die headset was het ook duidelijk te horen dat ze het even niet wisten. Iedereen kan een fout maken, alleen als je de spelregels niet kent, moet je even op het reservebankje zitten. En dat is Edwin van de Graaf gebeurd”, besluit Verweij.