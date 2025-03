KNVB straft scheidsrechter Dennis Higler na blunders bij Ajax - AZ

De KNVB heeft de scheidsrechtersaanstellingen voor komend weekend in zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie bekendgemaakt. Daaruit valt op te maken dat Dennis Higler gestraft wordt voor zijn fouten bij de topper tussen Ajax en AZ (2-2).

Higler krijgt van de KNVB geen aanstelling voor komende speelronde, ook niet op een lager niveau of als VAR. De arbiter moet op de blaren zitten na het foutenfestival een week geleden in de Johan Cruijff ArenA.

Voetbalzone zette zeven fouten die Higler maakte bij Ajax - AZ op een rijtje. Zo verzuimde de arbiter in de 32ste minuut om voordeel aan Ajax te geven, wat een gevaarlijke twee-tegen-eensituatie had opgeleverd. Ook miste de scheidsrechter een duwfout van Ajax-middenvelder Jordan Henderson bij de 1-1, een doelpunt dat afgekeurd had moeten worden.

De grootste fout van Higler was in de slotfase de tweede gele kaart voor AZ'er Alexandre Penetra, die in duel met Brian Brobbey de bal speelde. Daarvoor bood Higler overigens al in het veld zijn excuses aan aan AZ. De VAR kon volgens de regels niet ingrijpen bij een tweede gele kaart, waardoor de fout bleef staan.

Higler moet minimaal een week toekijken hoe zijn collega's het ervan afbrengen. Serdar Gözübüyük is aangesteld om de topper tussen PSV en Ajax in goede banen te leiden.

Danny Makkelie leidt komende zaterdag de wedstrijd tussen PEC Zwolle en RKC Waalwijk, een belangrijke degradatiekraker in de Eredivisie. Bas Nijhuis is overigens op Feyenoord - Go Ahead Eagles gezet.