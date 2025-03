Beging Dennis Higler fout op fout tijdens Ajax - AZ? 7 discutabele beslissingen op een rij

AZ - Ajax (2-2) was op zijn zachtst gezegd niet de wedstrijd van scheidsrechter Dennis Higler. De arbiter werd na afloop hoofdonderwerp van gesprek, met name vanwege een onterechte tweede gele kaart voor AZ-verdediger Alexandre Penetra. Higler maakte echter wel meer discutabele beslissingen. Voetbalzone zet er zeven op en rij.

32ste minuut: geen voordeel Ajax na gele kaart Penetra

Na ruim een half uur op de klok beging Penetra net voor de middenlijn een overtreding op Brian Brobbey. Higler besloot vervolgens geen voordeel af te wachten, terwijl Kian Fitz-Jim er samen met Mika Godts vandoor was. Zij konden de kansrijke twee-tegen-een-situatie tegenover Wouter Goes niet uitspelen door het vroegtijdig fluiten van Higler. De overtreding op Brobbey leverde Penetra wel zijn eerste gele kaart op.



47ste minuut: geen gele kaart Kristijan Belic

Vroeg in de tweede helft hield Kristijan Belic Ajax-middenvelder Kenneth Taylor vast, maar kreeg geen geel. In de eerste helft kreeg Taylor wél geel voor het licht vasthouden van Jordy Clasie. Het is andermaal een beslissing van Higler waar vraagtekens bij gezet kunnen worden.



58ste minuut: Henderson die Belic in de rug loopt vlak voor de 1-1

Snel na de openingstreffer van Zico Buurmeester bracht Ajax de stand weer in evenwicht via Anton Gaaei. Spelers van AZ deden vervolgens hun beklag bij Higler. De scheidsrechter zou een overtreding van Henderson eerder in de aanval over het hoofd hebben gezien. Uit een herhaling - die enkele minuten later na de 1-1 getoond werd - bleek inderdaad dat de aanvoerder van de Amsterdammers Belic in de rug liep, waarna Davy Klaassen het balbezit kon overnemen.



58ste minuut: geen tweede gele kaart Kristijan Belic

Waar Belic direct na rust door het oog van de naald kroop, werd hij in de 54ste minuut alsnog op de bon geslingerd. Een overtreding op Taylor (sliding) leverde hem een gele kaart op. Luttele minuten later had hij nóg een gele kaart kunnen of moeten krijgen. Na de 1-1 van Ajax gingen Clasie en Belic klagen bij Higler wegens de vermeende overtreding op de Servische middenvelder. Alleen Clasie, nota bene aanvoerder, kreeg geel voor protesteren. AZ-trainer Maarten Martens gaf na afloop voor de camera van ESPN goudeerlijk toe dat Belic gespaard werd.

74ste minuut: de onterechte tweede gele kaart voor Penetra

Het moment waar tijdens de kraker in de Johan Cruijff ArenA én na afloop het meest om te doen was. Higler gaf Penetra zijn tweede gele kaart na een tackle op Brian Brobbey. Al direct leek Higler door te hebben dat zijn besluit om een tweede gele kaart aan Penetra te geven overhaast was. Ook wist de leidsman dat het niet meer mogelijk was om een gele kaart ongedaan te maken, ook niet na ingrijpen van de VAR.

83ste minuut: overtreding Poku op Matheus voorafgaand aan de 1-2 van Sadiq?

AZ greep in de slotfase met tien tegen tien opnieuw de leiding in de Johan Cruijff ArenA. Ibrahim Sadiq knikte raak uit een hoekschop van Peer Koopmeiners. Ernest Poku maakte hierbij een vermeende overtreding op Ajax-goalie Matheus door de Braziliaanse keeper in de rug te duwen. Uit herhaling blijkt dat de hoekschop van Koopmeiners te hoog voor Matheus was om direct te vangen, hetgeen voor de arbitrage mogelijk doorslag heeft gegeven in het goedkeuren van de treffer. Er valt echter over te discussiëren of Matheus nog redding had kunnen brengen op de kopbal van Sadiq indien hij niet geduwd was door Poku.



90ste minuut: slechts vijf minuten blessuretijd

Dat Higler en zijn team bij het ingaan van de 90ste minuut tot slechts vijf minuten blessuretijd kwamen, mag ook discutabel genoemd worden. FCUpdate rekende uit dat Higler eigenlijk minimaal 12 à 13 minuten aan blessuretijd bij had moeten trekken.



Commentator Leo Oldenburger sprak tijdens de wedstrijd al zijn verbazing uit. “Vijf minuten blessuretijd is heel voorzichtig, dat kan helemaal niet. Door het gekrakeel rond de tweede gele kaart van Penetra heeft het spel alleen al vijf minuten stilgelegen. Dan hebben we nog wat VAR-momenten gehad, onder andere met die rode kaart voor Gaaei, dus vijf minuten blessuretijd is wel héél weinig. Alsof Higler eigenlijk zo snel mogelijk van deze wedstrijd af wil zijn.”

Higler moest het na afloop ontgelden bij zowel analytici als veldspelers. Kenneth Perez zag de scheidsrechter meerdere keren falen tijdens Ajax - AZ. “Dit waren scheidsrechterlijke dwalingen. Niet één, maar meerdere dus. Als je Higler op zo'n wedstrijd zet, weet je dat dit gebeurt. Hij heeft er een handje van om wedstrijden totaal te laten ontsporen”, zei de Deense analist tijdens het ESPN-programma Dit was het Weekend.

Clasie was vooral boos over de tweede gele kaart voor zijn ploeggenoot Penetra. 'Ongelooflijk. Echt bizar', begon Clasie zijn tirade bij ESPN. “Ik denk dat hij (Higler, red.) er al de hele wedstrijd niet lekker in zat. Misschien vond hij het zwaar of stond hij onder hoogspanning, want op een gegeven moment mochten wij niet meer praten.”